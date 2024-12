José Faria quer vencer no Dragão

"Queremos dar continuidade ao nosso processo. Desde que aqui chegámos, seja em que estádio for, o objetivo é conquistar os três pontos. Amanhã (segunda-feira), jogamos num campo difícil e não acredito que o FC Porto esteja fragilizado. Será um erro pensar dessa forma. Vai ser um jogo de máxima dificuldade, mas acreditamos muito que temos a capacidade para fazer um bom resultado", disse o treinador tricolor, na antevisão à partida da 14.ª jornada, no Estádio do Dragão.

Independentemente da abordagem ao encontro, José Faria reforçou que "demora tempo a construir a identidade da equipa", mas que essa estará sempre presente.

"Vamos sempre ter uma atitude positiva, tentar superiorizar-nos e querer jogar e discutir o resultado", garantiu o técnico, revelando que Miguel Lopes e Alan Ruiz estão fora das opções para o jogo no Dragão, mas que isso não retirará ambição à equipa da Amadora.

Os amadorenses ainda não venceram qualquer partida fora de casa no campeonato, somando cinco derrotas e um empate nos seis encontros longe da Reboleira, sendo que no mês passado foram goleados pelos `vizinhos` Sporting (5-1), na I Liga, e Benfica (7-0), para a Taça de Portugal.

Capacidade para vencer

"Temos capacidade para nos superiorizar e dividir o jogo contra uma equipa forte num ambiente difícil. Vamos fazer o nosso melhor, tentar marcar primeiro se for possível. Quem tem jogadores como eu tenho, sente-se preparado para todos os adversários", concluiu José Faria.

O médio Paulo Moreira vai regressar ao Porto depois de ter feito parte da sua formação nos "dragões" e admite que vai ser um jogo "especial".

"É um clube onde cresci. Será um jogo especial, mas de resto será o mesmo: vamos dar o nosso melhor e tentar trazer a vitória. Temos de nos focar em nós e tentar sair de lá com uma vitória", antecipou o jogador de 24 anos.

O Estrela da Amadora, 13.º classificado, com 12 pontos, joga na segunda-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, terceiro classificado, com 31 pontos, numa partida que será arbitrada por Miguel Nogueira.