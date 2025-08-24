José Faria recusa "facilidades" ante Alverca com "ideia de jogo bem definida"

Os amadorenses vêm de uma derrota, na semana passada, frente ao Benfica, e esperam agora obter a primeira vitória no campeonato perante um adversário que, muito embora não tenha pontuado em duas jornadas realizadas, mereceu a atenção e o respeito do técnico dos ‘tricolores’.



“Têm um treinador [Custódio Castro] que, apesar de ser novo, já tem alguma experiência e uma ideia de jogo bem definida. Por isso, não esperamos facilidades, independentemente de terem muitas mudanças ou não. Não foi por causa disso que o Alverca deixou de ser competente nos últimos dois jogos”, alertou, na antevisão à partida.



José Faria não considera que as boas indicações deixadas nas duas primeiras jornadas aproximem mais a sua equipa de um eventual triunfo, considerando que a cada jogo e a cada semana surge um diferente desafio.



“É jogo a jogo, semana a semana e não faz sentido olhar de outra forma. A pré-época já acabou, a primeira jornada já foi lá atrás e a verdade é que não conseguimos somar pontos no último jogo, independentemente de termos feito uma boa exibição. Isto é para quem ganha, ponto final”, declarou o treinador.



O treinador do Estrela da Amadora espera que o ‘fator casa’ possa pesar favoravelmente na partida com o Alverca, até pela "energia" que os adeptos 'estrelistas' transmitem à equipa no Estádio José Gomes.



Por fim, José Faria insistiu sobre a importância de obter estabilidade na equipa para alcançar as melhores ‘performances’, algo que não tem sido possível em função de algumas leões e também do mercado de transferências, que tem proporcionado muitas entradas, mas também saídas no plantel.



“O mercado ainda está aberto, com entrada e saída de jogadores. Tem sido uma época difícil, falámos sobre a estabilidade que seria necessária, mas temos de ver como as coisas se conseguem. Não tenho dúvidas nenhumas de que as rotinas demoram para implementar, há coisas que só o tempo e a repetição podem fazer acontecer”, explicou.



Para esta partida, os ‘tricolores’ não contam com Gabriel Rodrigues, Nilton Varela e Guilherme Montóia, todos por lesão.



O Estrela da Amadora, 13.º classificado, com um ponto, recebe na segunda-feira, no Estádio José Gomes, o Alverca, 16.º e ainda sem pontos, numa partida agendada para as 20:15, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.



