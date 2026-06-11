José Fonte homenageado pela FPF na retirada como "lenda do futebol português"

O futebolista de 42 anos, que se retirou dos relvados a 28 de maio último pelo Casa Pia, numa partida diante do Torreense, na segunda mão do play-off que garantiu aos `gansos` a manutenção na I Liga, foi homenageado por Pedro Proença, responsável máximo pela FPF, que destacou as suas 50 internacionalizações por Portugal e o contributo de excelência que o tornou, em seu entender, "um dos pilares" da geração lusa que conquistou o Euro2016.

"O José é, atrevo-me a dizer, um dos pilares da nossa seleção, da seleção que nos deu uma das nossas maiores alegrias até hoje, até à data em que vamos embarcar para os Estados Unidos. Despede-se com 50 jogos pela seleção nacional e hoje, no dia em que celebramos a sua carreira, é um prazer chamar a José Fonte aquilo que ele é - uma lenda do futebol português", assinalou Proença.

José Fonte foi aplaudido por mais de meia centena de convidados, entre os quais estiveram antigos companheiros de seleção nacional, como Rui Patrício e Éder, ambos também já retirados.

"É um campeão em todos os aspetos e como um homem é um exemplo para todos nós e para a formação em Portugal, porque foi um jogador que passou por várias adversidades - foi dispensado e conseguiu dar a volta por cima. Estes jovens devem também olhar para o percurso do José Fonte com ambição, porque ele fê-lo de uma forma extraordinária", realçou Éder, que se notabilizou por ter marcado o golo que permitiu a Portugal derrotar a França na final do Euro2016 e alcançar essa inédita conquista para o futebol português.

Estiveram igualmente presentes os antigos internacionais João Vieira Pinto e Pedro Pauleta, atualmente diretores da FPF, e o selecionador nacional Roberto Martínez, que se encontra no estágio da equipa portuguesa, concentrada na Cidade do Futebol até esta sexta-feira, data em que partirá rumo aos Estados Unidos para disputar o Mundial2026.

José Fonte anunciou o fim da carreira a 17 de maio, "a lutar, sem desculpas, com a mesma fome do primeiro dia", logo após o Casa Pia ter terminado a I Liga portuguesa de futebol na 15.ª posição, o que o obrigou a disputar o play-off.

Ao serviço do Casa Pia na última época, o defesa central participou em 20 partidas, com um golo marcado, e notabilizou-se numa carreira dividida entre Portugal, Inglaterra, França e China, num total de 882 jogos oficiais.

Após ter concluído a sua formação no Sporting, José Fonte cumpriu as primeiras épocas como sénior em Felgueiras, Vitória de Setúbal, Paços de Ferreira e Estrela da Amadora, os dois últimos emprestado pelo Benfica, que nunca representou em jogos oficiais.

O central rumou a Inglaterra, onde alinhou no Crystal Palace, Southampton e West Ham, e passou meia época no futebol chinês, no Dalian Pro, para depois seguir para o Lille, onde, em cinco épocas, conquistou uma liga e uma Supertaça francesas.

Fonte regressou a Portugal em 2023, para reforçar o Sporting de Braga, ao serviço do qual conquistou uma Taça da Liga, e completou o seu percurso profissional no Casa Pia, emblema por que jogou nas últimas duas temporadas.

Pela seleção portuguesa de futebol, o defesa atingiu os pontos mais altos da sua carreira, tendo levantado os troféus do Euro2016 e também a Liga das Nações, em 2018/19.