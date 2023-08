José Gomes espera um jogo difícil com Farense

A terceira jornada da nova temporada do principal escalão do futebol nacional conta com um duelo entre os clubes situados nos extremos da Estrada Nacional 2: Desportivo de Chaves e Farense.



Os transmontanos partem do quilómetro zero da via mais extensa do país sem pontos somados e com a certeza de que este reencontro será difícil para as duas equipas, embora tenha “tudo para ser um bom jogo de futebol”.



“É um jogo difícil para ambos. (Temos) um Farense com (a) organização que caracteriza as equipas do José Mota, equipas aguerridas, bem organizadas, como provou no último jogo no Estádio do Dragão, mas vai ser um jogo difícil para eles, porque nós também estamos num crescendo de entendimento tático coletivo”, afirmou José Gomes na antevisão à partida.



De acordo com o timoneiro flaviense, os reforços recém-chegados têm trabalhado e assimilado as ideias da equipa técnica.



“Os jogadores que estão a ser integrados vão percebendo melhor as ideias, os princípios que nós queremos e, portanto, tem tudo para ser um bom jogo, num ambiente também extraordinário no (Estádio de) São Luís", disse.



Para esta deslocação, José Gomes não poderá contar com Jô Batista e Hélder Morim, ainda lesionados, nem com o castigado Ygor Nogueira.



Questionado sobre falhas cometidas pela equipa de arbitragem na receção ao Sporting de Braga (2-4), em que o Desportivo de Chaves ficou em inferioridade numérica aos 80 minutos, após expulsão de Ygor Nogueira, José Gomes reiterou que, “independentemente do erro humano”, assumindo que este existe, o mais difícil é aceitar erros associados ao vídeoárbitro (VAR).



“Não fazer o que devia ser feito e fazer errado o que devia ter sido feito certo pelo vídeoárbitro, esses erros custam sempre muito. O árbitro tem uma fração de segundos para decidir e estamos habituados à dificuldade que é ser árbitro, porque é, realmente, muito difícil. Agora, o vídeoárbitro, que tem tempo para reverter as situações e para analisar imagens, aí custa a aceitar”, vincou.



O Desportivo de Chaves visita o Farense no sábado, às 18h00, no Estádio de São Luís, em encontro da terceira jornada da I Liga, arbitrado por Luís Godinho.