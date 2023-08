José Gomes quer Chaves forte com o Braga

Desportivo de Chaves e Sporting de Braga defrontam-se no sábado em pé de igualdade pontual, depois de ambos terem arrancado a edição 2023/24 da I Liga com uma derrota: os flavienses perderam por 2-0 em casa do Rio Ave, enquanto os "arsenalistas" foram derrotados por 2-1 na receção ao Famalicão.Na conferência de antevisão ao encontro, o técnico dos transmontanos alertou para a qualidade do plantel minhoto, acreditando que a deslocação a Trás-os-Montes vem acompanhada de margem zero de erro, apesar da vitória recente a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.”, frisou José Gomes.Questionado sobre o sorteio do campeonato e o facto de defrontar duas equipas já rotinadas no arranque do mesmo, José Gomes assumiu a “ingratidão” do mesmo “para as circunstâncias atuais do Desportivo de Chaves”.”, vincou.O Desportivo de Chaves recebe o Sporting de Braga, no sábado, às 18h00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da segunda jornada da I Liga arbitrado por João Gonçalves.