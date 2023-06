José Gomes sucede a Vítor Campelos no comando técnico do Desportivo de Chaves

"O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD informam que chegaram a acordo com o técnico José Gomes. Possuidor de uma vasta experiência no futebol português e além-fronteiras, [...] é natural de Matosinhos, com raízes transmontanas, e, a partir de hoje, é um valente transmontano", destacou o emblema em nota divulgada nas redes sociais.

O técnico, de 52 anos, orientou o Ponferradina, em Espanha, e o Marítimo na última época, não tendo conseguido evitar a despromoção do clube madeirense à II Liga.

Num vídeo divulgado pelo emblema transmontano nas redes sociais, José Gomes mostrou-se satisfeito e orgulhoso por assumir o comando técnico de "um grande clube, histórico do futebol português e com uma representatividade muito importante" no país.

"É, realmente, o clube que representa os transmontanos no nosso futebol, mas que representa, também, simbolicamente, o interior. Portanto, é um orgulho poder representar o [Desportivo de] Chaves", vincou.

Dirigindo-se aos "fervorosos" adeptos do clube, José Gomes lançou o repto para que o ajudem a "ajudar os jogadores", marcando presença nos jogos a disputar em `casa`.

"Vamos ter muitos jogadores novos que vão precisar desse apoio. Tentem encher o maior número possível de vezes o nosso estádio", concluiu.

José Gomes conta com um vasto currículo que inclui passagens por clubes portugueses que disputavam o principal escalão como Rio Ave, Paços de Ferreira, União de Leiria e ainda as duas passagens pelo Marítimo, tendo orientado na II Liga Desportivo de Aves, Leixões e Moreirense.

Fora de Portugal, orientou Ponferradina e Almería, da segunda divisão espanhola, os ingleses do Reading, igualmente no segundo escalão, e duas experiências na Arábia Saudita, nomeadamente, no Al Taawon e Al-Ahli Jeddah.