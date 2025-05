José Mota assume comando do AFS

José Mota, que conquistou a Taça de Portugal pelo Desportivo das Aves em 2017/18, deverá ser apresentado ainda esta quarta-feira, cumpridos os procedimentos legais relacionados com a rescisão de contrato com o Leixões, clube que orientava e ajudou a garantir a permanência na II Liga, depois de ter iniciado a época no Farense.



O regresso à Vila das Aves visa capitalizar a sua longa experiência de treinador e ajudar o grupo de trabalho nas duas rondas finais do campeonato, diante do Estrela da Amadora (fora) e Moreirense (casa).



Mota, que sucede a Rui Ferreira, será o quarto treinador na época do AFS, por onde passaram ainda Vítor Campelos e Daniel Ramos, e chega num momento delicado, após sete derrotas e um empate nos últimos oito jogos.



Esta sequência negativa de resultados deixou a equipa em zona de descida direta, o que só tinha acontecido uma vez a meio da temporada, com os mesmos 24 pontos de Boavista, agora em zona de play-off, e Farense, que é último.



Rui Ferreira orientou a equipa até terça-feira, mas os trabalhos de hoje estão a ser coordenados por Armando Roriz, técnico da estrutura, antes da chegada e apresentação de José Mota.