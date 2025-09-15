José Mota de saída do comando técnico do Aves SAD
O treinador José Mota foi afastado do AFS. A Antena 1 apurou que o treinador, de 61 anos, não resistiu a mais uma derrota e foi afastado do cargo.
Os avenses têm quatro derrotas e um empate na edição deste ano da primeira liga, e ocupam o 17.º lugar, em igualdade pontual com o Tondela.
José Mota foi contratado para os últimos dois jogos do Aves Futebol SAD, na época passada, tendo conseguido garantir a permanência na primeira liga, no ‘playoff’ frente ao Vizela, da segunda liga.
José Mota foi contratado para os últimos dois jogos do Aves Futebol SAD, na época passada, tendo conseguido garantir a permanência na primeira liga, no ‘playoff’ frente ao Vizela, da segunda liga.