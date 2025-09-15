José Mota de saída do comando técnico do Aves SAD

por RTP
Lusa

O treinador José Mota foi afastado do AFS. A Antena 1 apurou que o treinador, de 61 anos, não resistiu a mais uma derrota e foi afastado do cargo.

Os avenses têm quatro derrotas e um empate na edição deste ano da primeira liga, e ocupam o 17.º lugar, em igualdade pontual com o Tondela.

José Mota foi contratado para os últimos dois jogos do Aves Futebol SAD, na época passada, tendo conseguido garantir a permanência na primeira liga, no ‘playoff’ frente ao Vizela, da segunda liga.
