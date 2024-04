José Mota destaca significado de jogo com Boavista para encerrar ciclo negativo do Farense

“O Boavista está muito próximo na tabela classificativa. São três pontos que queremos conquistar, sabemos a importância e o significado do jogo. Não é só pelos três pontos, é porque precisamos de fazer tudo para o vencer e seria excelente conseguirmos esta vitória”, disse José Mota, em declarações divulgadas pelo emblema de Faro.



O Farense soma nove jogos seguidos sem vencer no campeonato – desde o triunfo no reduto do Casa Pia (3-1), no arranque da segunda volta, em 20 de janeiro –, período em que somou apenas três empates.



O técnico admitiu que a sua equipa tem tido “algumas dificuldades”, cenário que associou a todas as equipas envolvidas na luta pela manutenção.



“Estas dificuldades acentuam-se quando começa a chegar o termo do campeonato. Todas as equipas jogam muito pelos pontos, são jogos extremamente difíceis”, acrescentou.



José Mota antecipou um Boavista determinado e ambicioso, destacando que se trata de “um adversário com muitos anos de I Liga e com jogadores com grande experiência”, e frisou que o Farense tem de “estar a um bom nível”.



“É importante estarmos tranquilos, percebermos a responsabilidade do jogo, mas é importante focarmo-nos naquilo que tem sido o nosso trabalho durante a semana para, quando chegarmos ao jogo, tentarmos desenvolver aquilo que pretendemos”, apontou.



O treinador do Farense apelou à presença “em massa” dos adeptos, sublinhando que os jogadores “precisam do apoio, do carinho, do incentivo dos adeptos no São Luís”.



“Temos trabalhado muitíssimo bem durante a semana para que possamos ter um bom comportamento neste jogo com o Boavista e tudo faremos para conseguir os três pontos”, concluiu.



Farense, 13.º classificado, com 27 pontos, e Boavista, 10.º, com 29, defrontam-se na sexta-feira, a partir das 20.15, no Estádio de São Luís, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.