José Mota quer AVS com “cabeça limpa” nas duas rondas finais

“O AVS está agora com melhores condições de trabalho, mas o que conta no meio disto tudo são as pessoas. E as pessoas da Vila das Aves continuam a ser as mesmas, com as mesmas ambições e a mesma humildade. O clube diz-me muito, sou um homem de desafios e sempre os encarei de frente.”, afirmou o treinador, na antevisão ao jogo de domingo.



José Mota, que orientou o Desportivo das Aves na histórica conquista da Taça de Portugal em 2017/18, salientou o valor simbólico deste regresso, considerando que o encontro frente ao Estrela da Amadora, fora de portas, será determinante para ambas as equipas.



“Temos que ser inteligentes, ambiciosos e determinados, ou seja, temos que ter muitos adjetivos para ultrapassar este adversário”, disse, acrescentando que, apesar das dificuldades esperadas, o objetivo passa por vencer os dois jogos em falta”.



Sobre o grupo de trabalho, Mota, que substituiu Rui Ferreira, destacou a qualidade e a entrega dos atletas.



“Olho para este grupo e penso que todos nós, a lutarmos pelo objetivo, a sermos ambiciosos e concentrados naquilo que temos de fazer, podemos ter um bom resultado”, afirmou.



Apesar do momento delicado, José Mota recusou alterar a abordagem no plano emocional, insistindo na ideia de que “a parte mental é fundamental”, tendo em conta que “o futebol não tem grande lógica, mas tem a sua forma de estar e a sua forma de ser”.



Questionado sobre a capacidade de resposta da equipa, o técnico garantiu ter encontrado um grupo “predisposto a tentar”.



“Não temos aqui Maradonas. Para surpreender tinha que ser Maradona ou Cristiano Ronaldo. Não temos. Temos é que ter um bom grupo, ambicioso, com cabeça limpa e que sabe que tem condições para atingir objetivos”, explicou



O diretor desportivo do AVS SAD, Pedro Correia, também presente na conferência, justificou a aposta em José Mota com a urgência de provocar um impacto positivo no curto prazo.



“Mexemos uma vez mais no intuito de tentar corrigir coisas, melhorar o que é possível em pouquíssimo tempo e, acima de tudo, trazer alguém de uma competência máxima e que nos pode levar àquilo que é o nosso grande objetivo nesta época”, afirmou, destacando “a carreira construída com muitos resultados” pelo experiente treinador.



Lucas Fernandes e Gerson Rodrigues são as únicas baixas no AVS, atualmente no penúltimo lugar, em zona de descida direta, com 24 pontos.



A equipa nortenha visita no domingo o Estrela da Amadora, 15.º classificado, com 29 pontos e ainda com a permanência em aberto, num encontro agendado para as 15:30, no Estádio José Gomes, com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.