José Mota quer Farense desinibido para contrariar poderio do Sporting de Braga

“Para além de perceber o poderio do adversário, temos de ser uma equipa à nossa imagem. Uma equipa com convicções, uma equipa desinibida, uma equipa que tem demonstrado qualidade nestes primeiros jogos. Com a força dos nossos adeptos, com certeza que vamos dar uma boa resposta”, afirmou José Mota, na antevisão ao encontro da quinta ronda.



O técnico do Farense realçou que um dos principais fatores a favor dos algarvios é o apoio dos seus adeptos no Estádio de São Luís.



“Temos de perceber a força que nós, equipa, que nós, Farense, que nós, adeptos, temos, nomeadamente no São Luís. O São Luís tem de ser uma fortaleza, tem de nos dar cada vez mais aquela força interior que, em alguns momentos, o grupo precisa”, referiu.



José Mota elogiou o Sporting de Braga, que considerou “um adversário fortíssimo” e com “ambições maiores” na Liga, especificando que a “grande ambição” dos minhotos passa por ser campeão nacional.



“Temos de estar preparados para contrariar tudo isso. É um plantel com grandes talentos, com grande experiência, que tem demonstrado e vai demonstrar, ao longo desta época, todo o seu potencial”, acrescentou.



As duas semanas de pausa no campeonato, para os compromissos das seleções nacionais, foram “intensas” e agradaram ao técnico do Farense, que trabalhou aspetos “fundamentais e necessários” para esta fase da época.



“Tivemos a integração de alguns jogadores que tinham menos ritmo do que os outros que já cá estavam e recuperámos alguns atletas com problemas físicos. A capacidade de trabalho e a forma como os jogadores encaram essa intensidade, ao nível do ritmo que pretendemos para a equipa, faz com que estejamos bem melhores”, apontou.



O Farense, 15.º, com três pontos, e o Sporting de Braga, sétimo com sete, defrontam-se no sábado, no Estádio de São Luís, às 18:00, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.