José Mota valoriza paragem antes da visita do AVS ao Estoril Praia

“Esta paragem foi importante para nos conhecermos. Temos atletas que chegaram e estavam a precisar de trabalho e de se integrar, necessitando de um grupo mais coeso e rigoroso. Foram semanas muito importantes, porque o futebol não é só bola, mas também conhecermo-nos uns aos outros”, afirmou José Mota, de regresso às conferências de antevisão, após um mês de castigo.



O técnico destacou que as ideias trabalhadas no período de pausa terão de ser transportadas para o encontro com o Estoril, adversário que considera “sempre muito difícil, nomeadamente no seu estádio, com 16 a 18 jogadores que transitam da época passada, com o mesmo treinador”.



“Percebemos que temos de estar no máximo de concentração e ao melhor nível, porque eles querem dar a volta. Espero um Estoril agressivo, determinado e ambicioso. Trabalhámos muito sobre o adversário e antevejo um jogo interessante”, acrescentou.



Questionado sobre o mercado, José Mota frisou que o objetivo foi “conseguir alguns atletas que pudessem acrescentar” e assegurou que o grupo está “alinhado com as ambições” do clube.



“Sofremos em todos os jogos e temos de evoluir nesse sentido. Quero que a equipa tenha comportamentos defensivos fortes, que é não sofrer golos, e estamos mais próximos de conseguir isso. Entraram novos jogadores, que conhecemos bem e nos podem dar outra agressividade em termos ofensivos. Penso que estamos hoje mais capazes”, concluiu.



Molina, operado ao perónio esquerdo, é a única baixa para José Mota na visita aos ‘canarinhos’.



O AVS, penúltimo classificado, com um ponto, defronta pelas 15:30 de sábado o Estoril Praia, 15.º, com dois, no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo arbitrado por Diogo Rosa, da associação de Beja.