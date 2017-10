José Pratas foi uma referência na arbitragem

Com uma carreira de 25 anos Pratas mereceu nos jogos de domingo um minuto de silêncio. Liga de clubes e Federação Portuguesa de Futebol lamentaram a perda desta referência assim como o Conselho de Arbitragem, Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol e Associação de Futebol de Évora



O presidente desta associação José Maria Santana enalteceu, em declarações ao jornalista da Antena 1 Fernando Eurico, o valor do antigo árbitro.



O funeral de José Pratas decorre esta segunda-feira à tarde da igreja do Bairro Frei do Aleixo para o cemitério de Évora.