José Semedo anuncia fim de carreira aos 38 anos

Acompanhado pelo treinador Luís Loureiro e pelos demais capitães de equipa Zequinha, François, João Freitas e Daniel Carvalho, o médio “com um misto de tristeza e dor”, explicou que não foram razões físicas a estar na origem da sua decisão.”, disse, em alusão ao falecimento da sua esposa em setembro de 2021.José Semedo, que contabilizou desde 2017/18 um total de 150 jogos oficiais pelos sadinos (76 na I Liga, 11 na Taça de Portugal, sete na Taça da Liga, 35 na Liga 3 e 21 no Campeonato de Portugal), revelou que pretende um dia voltar ao Vitória noutras funções para ajudar a colocar o clube na I Liga.”, afirmou.O médio fez questão de sublinhar o facto de, “por amor”, ter permanecido no clube em 2020, quando a Liga decretou a descida administrativa ao Campeonato de Portugal.”, vincou.O presidente do clube, Carlos Silva, que esteve na sala de imprensa do Bonfim acompanhado pelo investidor da SAD, Hugo Pinto, destacou o profissionalismo de José Semedo, considerando-o um “”.Formado no Sporting, onde foi colega de Cristiano Ronaldo e onde ambas iniciaram uma amizade que perdura até hoje, José Semedo passou depois, por empréstimo do conjunto leonino, pelo Casa Pia, Feirense e pelos italianos do Cagliari. Em 2007 rumou a Inglaterra, país onde jogou 10 temporadas repartidas pelo Charlton (2007/08 a 2010/11) e Sheffield Wednesday (2011/12 a 2016/17).