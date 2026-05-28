Futebol Nacional
José Violante é o novo coordenador técnico da formação do Sporting de Braga
O português José Violante, que na última época esteve integrado na estrutura técnica e de desenvolvimento do Sporting, é o novo coordenador técnico da formação de futebol do Sporting de Braga, informou hoje o clube minhoto.
José Violante, de 38 anos, substitui no cargo António José Pereira, que deixa o Sporting de Braga.
O novo responsável dos bracarenses passou também pelo FC Porto e Sporting e “terá um papel determinante na coordenação técnica de todo o ecossistema da Cidade Desportiva, iniciando funções já na próxima segunda-feira”, informa ainda o Sporting de Braga.
