Josué Souza é reforço do Nacional por cinco temporadas

O jogador vai juntar-se aos trabalhos do plantel de futebol profissional a partir de sexta-feira, refere o emblema insular, no seu sítio oficial na Internet.



Com grande parte da formação efetuada no Grêmio, clube em que se estreou a nível sénior, em 2023, o médio defensivo, de 20 anos, conta ainda com uma passagem pelos norte-americanos dos Houston Dynamo, em 2024.



A formação orientada por Tiago Margarido, que segue para a terceira época consecutiva no comando técnico dos madeirenses, realiza na sexta-feira o primeiro jogo de preparação para a nova época, frente ao Sporting, às 18:00, na academia 'leonina', em Alcochete.



Josué Souza é o nono reforço do Nacional para 2025/26, depois das chegadas de Kevyn Vinícius (ex-Fluminense, do Brasil), Lenny Vallier (ex-Guingamp, de França), Alan Núñez (ex-Cerro Porteño, do Paraguai), Douglas Nathan (ex-São Caetano, do Brasil) Motez Nourani (ex-Adana Demirspor, da Turquia), Deivison Souza (ex-Hope Internacional, do Brasil), Martim Gustavo (ex-Estoril Praia) e Pablo Ruan (ex-Londrina, do Brasil).