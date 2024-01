Jota Gonçalves é reforço para a defesa do Vizela

O jogador, de 23 anos, chega do clube da I Liga, onde completou a formação e pelo qual se estreou na I Liga na temporada de 2019/20.Em 2020/21, passou a integrar em definitivo o plantel principal do Tondela e, em 2021/22, assumiu-se como titular, antes de uma lesão que o fez parar durante vários meses. Regressou em 2022/23 e cumpriu mais 50 jogos pelos "beirões".”, disse o jogador ao site do clube.Jota referiu ainda que fez alguns telefonemas antes de aceitar a proposta do Vizela.”, revelou.Jota, internacional português de sub-21 e natural de Espinho, tem os objetivos muito bem definidos.”, terminou.