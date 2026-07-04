Jovem sul-coreano Sihoo Park assina com o Arouca até 2031

O jogador, que irá envergar a camisola número 77, junta-se a Lee Hyunju na comitiva sul-coreana do plantel arouquense.



Conforme informaram os 'lobos', Sihoo Park, que se juntou ao plantel depois de Mateo Flores, contratado em definitivo após empréstimo do Betis, e Martim Duarte, ex-Amarante, já participou no treino da manhã de hoje, sob o comando do treinador Vasco Seabra.



Em começo de carreira, Sihoo Park chegou ao Arouca vindo do Chungnam Asan, do segundo escalão do Coreia do Sul, onde se estreou profissionalmente na época de 2025 e, em 2026, conseguiu um maior protagonismo na equipa.



Em declarações à comunicação social, à margem do arranque dos trabalhos do Arouca para a época 2026/27, Joel Pinho, diretor-geral do clube, não escondeu as suas altas expectativas para a jovem promessa do futebol sul-coreano, mas pediu tempo para a sua afirmação.



"As nossas últimas duas experiências no futebol asiático correram muito bem, o Fukui e o Lee Hyunju. Foi um mercado que explorei mais, até estive lá recentemente. É um jogador que pode chegar a um nível muito alto. Não quero que tenha a responsabilidade de chegar cá e precisar logo dessa afirmação, pode levar o seu tempo. Mas, pelo seu potencial, pode ajudar muito já este ano", concluiu.