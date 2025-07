Juan Castillo reforça Vitória até 2029

“Juan Diego Castillo Reyes, natural de Cali, na Colômbia, é reforço do Vitória Sport Clube para a época 2025/2026 e vai dar início aos trabalhos de preparação da nova época já esta terça-feira. O guarda-redes de 22 anos, nascido em 2003, rubricou um contrato válido por quatro épocas”, lê-se na nota publicada.



O futebolista vai cumprir a primeira experiência da carreira fora do país onde nasceu, após cinco épocas e meia ao serviço do Fortaleza, clube da I Liga colombiana sediado em Zipaquirá, cidade 50 quilómetros a norte da capital, Bogotá.



O guardião, de 1,90 metros de altura, competiu na segunda divisão colombiana entre 2020 e 2023 e no escalão principal a partir de 2024, tendo contabilizado 110 encontros oficiais pelo Fortaleza.



Internacional pelas seleções jovens da Colômbia, Juan Castillo é o sexto reforço do Vitória de Guimarães para a época 2025/26, a par dos defesas Miguel Nóbrega (ex-Piast Gliwice, da Polónia) e Lebedenko (ex-Vizela), do médio Matija Mitrovic (ex-Zeleznicar Pancevo, da Sérvia), e dos extremos Fabio Blanco (ex-Marítimo), e Oumar Camara (ex-Paris Saint-Germain, de França).