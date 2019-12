Júlio António recorda os risos e lágrimas na carreira de Jorge Jesus

O empresário cruzou-se com o treinador em vários momentos da sua carreira.



O técnico será condecorado esta segunda-feira pelo Presidente da República com a Ordem do Infante D. Henrique.



Júlio António recordou o momento da chegada do treinador ao Benfica em que este lhe garantiu que o clube iria ser campeão logo nesse ano, tal como aconteceu.



O técnico foi colecionando títulos ao logo dos anos, a Taça Intertoto pelo Sporting de Braga (2008/09) foi a primeira. Depois seguiram-se pelo Benfica três campeonatos, uma Taça de Portugal, cinco taças da Liga e uma Supertaça Cândido Oliveira. Pelo Sporting conquistou uma Taça da Liga e uma taça Cândido Oliveira.



De seguida saiu para o estrangeiro e continuou a ganhar. Pelo Al-Hilal venceu uma Supertaça da Arábia Saudita e no Brasil conquistou o campeonato do Brasil e a Taça dos Libertadores da América em representação do Flamengo.



Júlio António fala de um português genuíno que sentirá uma grande felicidade com esta distinção do presidente da república.



Os momentos mais tristes da carreira viveu-os, segundo o amigo, com as duas derrotas nas finais da Liga Europa pelo Benfica e as Taças de Portugal que perdeu ao serviço do clube da Luz para o Vitória de Guimarães e pelo Sporting frente ao Aves.