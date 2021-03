Júlio Velázquez acredita na manutenção do Marítimo na I Liga

“Temos a certeza absoluta de que vamos conseguir o objetivo [manutenção]. Vai ser uma luta dura e difícil até ao final, como tem que ser, não só em Portugal, como em qualquer liga do mundo”, frisou o técnico espanhol à televisão do clube.



Júlio Velázquez, terceiro treinador do Marítimo na presente temporada, após Lito Vidigal e Milton Mendes, está convicto de que o clube insular, que se encontra na última posição da tabela, com 21 pontos, permanecerá na I liga.



O timoneiro espanhol, de 39 anos, que foi oficializado pelos ‘verde rubros’ no início de março, prepara-se para visitar o Benfica, para a 25.ª jornada, após ter vencido o Nacional, por 2-1, na sua estreia [apesar de só ter chegado à Madeira no dia anterior], e consentido uma derrota caseira diante do Famalicão, no último embate, por um resultado expressivo (4-0).



Júlio Velázquez frisa que os jogadores estão “muito focados e a trabalhar bem”, com o intuito de sair dos lugares de despromoção rapidamente, realçando a importância dos adeptos, “o mais importante no desporto”.



Apesar de ter ingressado no clube insular a menos de um mês, assume que só pode falar de “maneira positiva”, ressalvando as “boas condições” que o mesmo oferece, principalmente à formação, assumindo que se “tiverem qualidade suficiente podem ter a oportunidade de chegar à equipa principal”.



O Marítimo, 18.º e último classificado, com 21 pontos, visita o Benfica, que se encontra na terceira posição, com 51, para a 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na segunda-feira, às 19h00.