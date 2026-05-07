Futebol Nacional
Júlio Vieira de Castro candidato à presidência do Vitória de Guimarães
Júlio Vieira de Castro anunciou a candidatura à presidência do Vitória de Guimarães nas eleições marcadas para 13 de junho, através de um comunicado enviado à imprensa.
“Júlio Vieira de Castro - sócio número 1447 - avançará com uma candidatura à presidência do Vitória Sport Clube nas próximas eleições do clube. A decisão surge num momento particularmente sensível da vida do Vitória Sport Clube, marcado por enormes desafios e por uma crescente necessidade de estabilidade, responsabilidade e liderança”, lê-se na nota.
O associado vitoriano vai candidatar-se pela segunda vez à liderança dos minhotos, depois de o ter feito em 2018, no sufrágio mais concorrido, com 7.274 sócios a irem às urnas, em que obteve 47,6% dos votos válidos, perdendo para Júlio Mendes, então reeleito para um terceiro mandato.
Convencido de que o emblema vimaranense vive “um dos momentos mais dramáticos da sua história”, Júlio Vieira de Castro diz candidatar-se com “sentido de responsabilidade e ponderação” para “servir o Vitória” e “defender os interesses do clube e dos vitorianos.
O candidato promete apresentar “uma equipa forte, experiente e altamente preparada”, com “vitorianismo, competência e sentido de missão”, e pretende reunir-se com a direção demissionária, liderada por António Miguel Cardoso, para “conhecer com maior detalhe a realidade financeira e estrutural do Vitória”.
O ato eleitoral vai decorrer entre as 09:00 e as 19:00 de 13 de junho, um sábado, no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, após os órgãos sociais se terem demitido na sequência da conferência de imprensa protagonizada pelo ainda presidente da direção, António Miguel Cardoso, em 14 de abril.
A par de Júlio Vieira de Castro, Belmiro Pinto dos Santos, sócio número 4.995 e presidente da mesa da assembleia geral do clube entre 2022 e 2025, já oficializou a sua candidatura à presidência do Vitória, tendo divulgado os candidatos à presidência e vice-presidência de todos os órgãos sociais – direção, mesa da assembleia geral, conselho fiscal e conselho de jurisdição.
As candidaturas às eleições têm de ser formalizadas em 14 de maio, subscritas com um número mínimo de 300 assinaturas de sócios com o pagamento de quotas regularizado.
O associado vitoriano vai candidatar-se pela segunda vez à liderança dos minhotos, depois de o ter feito em 2018, no sufrágio mais concorrido, com 7.274 sócios a irem às urnas, em que obteve 47,6% dos votos válidos, perdendo para Júlio Mendes, então reeleito para um terceiro mandato.
Convencido de que o emblema vimaranense vive “um dos momentos mais dramáticos da sua história”, Júlio Vieira de Castro diz candidatar-se com “sentido de responsabilidade e ponderação” para “servir o Vitória” e “defender os interesses do clube e dos vitorianos.
O candidato promete apresentar “uma equipa forte, experiente e altamente preparada”, com “vitorianismo, competência e sentido de missão”, e pretende reunir-se com a direção demissionária, liderada por António Miguel Cardoso, para “conhecer com maior detalhe a realidade financeira e estrutural do Vitória”.
O ato eleitoral vai decorrer entre as 09:00 e as 19:00 de 13 de junho, um sábado, no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, após os órgãos sociais se terem demitido na sequência da conferência de imprensa protagonizada pelo ainda presidente da direção, António Miguel Cardoso, em 14 de abril.
A par de Júlio Vieira de Castro, Belmiro Pinto dos Santos, sócio número 4.995 e presidente da mesa da assembleia geral do clube entre 2022 e 2025, já oficializou a sua candidatura à presidência do Vitória, tendo divulgado os candidatos à presidência e vice-presidência de todos os órgãos sociais – direção, mesa da assembleia geral, conselho fiscal e conselho de jurisdição.
As candidaturas às eleições têm de ser formalizadas em 14 de maio, subscritas com um número mínimo de 300 assinaturas de sócios com o pagamento de quotas regularizado.
(Com Lusa)