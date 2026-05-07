Júlio Vieira de Castro candidato à presidência do Vitória de Guimarães





(Com Lusa)

“Júlio Vieira de Castro - sócio número 1447 - avançará com uma candidatura à presidência do Vitória Sport Clube nas próximas eleições do clube. A decisão surge num momento particularmente sensível da vida do Vitória Sport Clube, marcado por enormes desafios e por uma crescente necessidade de estabilidade, responsabilidade e liderança”, lê-se na nota.O associado vitoriano vai candidatar-se pela segunda vez à liderança dos minhotos, depois de o ter feito em 2018, no sufrágio mais concorrido, com 7.274 sócios a irem às urnas, em que obteve 47,6% dos votos válidos, perdendo para Júlio Mendes, então reeleito para um terceiro mandato.Convencido de que o emblema vimaranense vive “um dos momentos mais dramáticos da sua história”, Júlio Vieira de Castro diz candidatar-se com “sentido de responsabilidade e ponderação” para “servir o Vitória” e “defender os interesses do clube e dos vitorianos.O candidato promete apresentar “uma equipa forte, experiente e altamente preparada”, com “vitorianismo, competência e sentido de missão”, e pretende reunir-se com a direção demissionária, liderada por António Miguel Cardoso, para “conhecer com maior detalhe a realidade financeira e estrutural do Vitória”.O ato eleitoral vai decorrer entre as 09:00 e as 19:00 de 13 de junho, um sábado, no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, após os órgãos sociais se terem demitido na sequência da conferência de imprensa protagonizada pelo ainda presidente da direção, António Miguel Cardoso, em 14 de abril.A par de Júlio Vieira de Castro, Belmiro Pinto dos Santos, sócio número 4.995 e presidente da mesa da assembleia geral do clube entre 2022 e 2025, já oficializou a sua candidatura à presidência do Vitória, tendo divulgado os candidatos à presidência e vice-presidência de todos os órgãos sociais – direção, mesa da assembleia geral, conselho fiscal e conselho de jurisdição.As candidaturas às eleições têm de ser formalizadas em 14 de maio, subscritas com um número mínimo de 300 assinaturas de sócios com o pagamento de quotas regularizado.