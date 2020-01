Juninho dá vitória ao Estoril-Praia na receção ao Benfica B

Com este resultado, o Estoril-Praia, que soma agora 28 pontos, eleva para dois a série de jogos consecutivos a vencer, depois ter levado a melhor sobre a Académica de Coimbra (1-0), a 18 de janeiro. Já o Benfica volta a escorregar, depois do desaire (2-1) com O FC Porto B, permanece no 15.º lugar e mantém os 21 pontos com que entrou para esta ronda.



Mal o jogo tinha começado e já o Estoril-Praia se tinha colocado na condição de vencedor: o avançado brasileiro Juninho, aos dois minutos, aproveitou o desacerto do setor defensivo dos 'encarnados' e bateu Svilar, na sequência de uma assistência de Joãozinho.



Com a chuva a fazer sentir-se na Amoreira no início do encontro, o Benfica procurou dominar a posse de bola e deu o primeiro sinal de perigo aos 15 minutos, por intermédio de Rafael Brito. Aos 20, foi a vez de Daniel dos Anjos também não conseguir levar a melhor sobre o guarda-redes Dani.



Antes do intervalo, os comandados de Pedro Duarte sofreram uma 'pequena' contrariedade, com Juninho a sair lesionado, aos 38 minutos, e a dar lugar a Chiquinho, mudança que em nada alterou a postura estorilista.



Na segunda parte, o Benfica manteve a postura atacante, mas, aos 58 minutos, Rafael Barbosa apanhou os 'encarnados' em desequilíbrio e por muito pouco não fez o 2-0.



Focados no golo da igualdade, os jogadores orientados por Renato Paiva mantiveram os olhos postos na baliza estorilista, mas revelaram-se incapazes de pontuar na Amoreira, contribuindo apenas para uma melhor estatística -- 59% de posse de bola e 14 remates contra 10 -, que, contudo, não teve efeito prático.







Jogo realizado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.



Estoril-Praia - Benfica B, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.







Marcador:



1-0, Juninho, 02 minutos.







Equipas:



- Estoril-Praia: Dani, João Diogo, Valente, Lucas Áfrico, Joãozinho, Tembeng, Daniel Bragança, Rafael Barbosa (Gonçalo Santos, 83), Miguel Crespo (André Franco, 70), Juninho (Chiquinho, 38) e Roberto.



(Suplentes: Stojkovic, Lucas, Chiquinho, Gonçalo Santos, André Franco, Hugo Firmino e Rodrigues).



Treinador: Pedro Duarte.



- Benfica B: Svilar, Ebuehi (Rodrigo Conceição, 80), Morato, Kalaica, Nuno Tavares, Nuno Santos, Rafael Brito, Gonçalo Ramos, David Tavares, Tiago Dantas (Vukotic, 76) e Daniel dos Anjos.



(Suplentes: Fábio Duarte, Rodrigo Conceição, Godfried Frimpong, Luís Pinheiro, Vukotic, Diogo Mendes e Pedro Álvaro).



Treinador: Renato Paiva.







Árbitro: João Malheiro Pinto (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Nuno Tavares (31), Rafael Brito (52), João Diogo (80), Dani (87) e André Franco (90)



Assistência: Cerca de 700 espetadores.