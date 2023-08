Juventus empresta Félix Correia ao Gil Vicente

A "vecchia signora" confirmou a cedência ao conjunto de Barcelos, através de um comunicado, depois do extremo luso, de 22 anos, ter vestido as cores do Marítimo da época 2022/23, na qual realizou 15 encontros oficiais, tendo anotado dois golos e outras tantas assistências.



Já os gilistas, deram as boas-vindas ao jogador através da rede social Facebook.



Desde que ingressou no clube transalpino, em 2020/21, Félix Correia alinhou, sobretudo, no conjunto sub-23, tendo cumprido apenas um jogo pela equipa principal. Na época 2021/22, esteve cedido ao Parma, também de Itália.



Antes, cumpriu a formação no Sporting, rumando aos ingleses do Manchester City, clube pelo qual nunca jogou, pelo que acabou por seguir para os neerlandeses do AZ Alkmaar.