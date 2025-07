Kaíque Azarias emprestado ao Nacional

O guardião brasileiro, de 22 anos, vai integrar esta terça-feira os trabalhos do plantel "alvinegro", refere o emblema insular, em comunicado no seu site oficial.É a 12.° contratação do Nacional para 2025/26, depois das chegadas de Kevyn Vinícius (ex-Fluminense, Brasil), Lenny Vallier (ex-Guingamp, França), Alan Núñez (ex-Cerro Porteño, Paraguai), Douglas Nathan (ex-São Caetano, Brasil), Matheus Dias (Internacional, Brasil), Motez Nourani (ex-Adana Demirspor, Turquia), Josué Souza (ex-Grêmio, Brasil), Deivison Souza (ex-Hope Internacional, Brasil), Martim Gustavo (ex-Estoril Praia), Jesús Ramirez (ex-Vitória de Guimarães) e Pablo Ruan (ex-Londrina, Brasil).