Karviná despromovido na Chéquia por manipulação de resultados





(Com Lusa)

Segundo a decisão anunciada na segunda-feira pela comissão de ética da FACR, o clube, propriedade do Município da cidade de Karviná, no leste do país, foi sancionado com uma multa de 10 milhões de coroas checas (cerca de 413 mil euros) por ter oferecido subornos a dois árbitros e dois jogadores para influenciar um jogo do campeonato e dois encontros do play-off de manutenção, disputados em 2024.Apontado como autor das propostas de suborno, Jan Wolf, autarca de Karviná foi suspenso de toda a atividade ligada ao futebol durante 12 anos e condenado ao pagamento de uma multa de três milhões de coroas checas (124 mil euros).O emblema checo dispõe de cinco dias para recorrer da decisão que poderá também comprometer a presença do clube nas competições europeias da próxima temporada, ficando a decisão final nas mãos da UEFA.A conquista da Taça da República Checa garantiu ao Karviná o acesso direto ao play-off de acesso à Liga Europa.Em março, a FACR revelou que 47 pessoas e equipas, entre árbitros, dirigentes, jogadores, antigos jogadores e clubes das quatro principais divisões nacionais, estavam sob alçada disciplinar por alegado envolvimento num esquema de manipulação de resultados.A investigação surgiu na sequência de operações policiais realizadas em várias regiões do país, que culminaram na detenção de dezenas de suspeitos.A comissão de ética da FACR anunciou ainda a suspensão de cinco jogadores de divisões inferiores por períodos entre 15 meses e 12 anos, além da aplicação de multas, por terem concordado em participar em esquemas de manipulação de resultados.