Kauan Gomes e Soumare reforçam Alverca

Kauan Gomes é um lateral direito brasileiro, de 20 anos, que cumpriu a formação no Cruzeiro e no Atlético Goianiense e que, na época passada, representou o Maia Lidador, da Liga Pro, principal campeonato da Associação de Futebol do Porto.



Nascido em Sebkha, localidade nos arredores da capital da Mauritânia, Nouakchott, Abderrahmane Soumare é um médio de 18 anos, oriundo precisamente da Nouakchott Academy Football.



Além do lateral direito e do médio, o Alverca contratou até agora os guarda-redes André Paulo, Mateus e André Gomes, os defesas Bastien Meupiyou, Steven Baseya, Naves, Isaac James, Ikker Julian, Lamine Ndiaye e Gonçalo Esteves, os médios Gian Cabezas, Tomás Mendes, Davy Gui e Alex Amorim, e os avançados Stéphane Diarra, Chiquinho, Junior Mendes, Cédric Nuozzi, Léo Chú, Tiago Leite, Marko Milovanovic e Felipe Lima.



A equipa treinada por Custódio Castro disputa o primeiro jogo oficial da época 2025/26 no terreno do Moreirense, precisamente orientado pelo anterior técnico do Alverca, Vasco Botelho da Costa, em 10 de agosto, que vai assinalar o regresso dos ribatejanos à elite do futebol luso, 21 anos após a última participação.