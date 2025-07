Kelian Nsola assina por duas temporadas com Casa Pia

Com 13 golos em 39 partidas disputadas na derradeira época no segundo escalão dos Países Baixos, Kelian Nsola é o segundo reforço anunciado pelos casapianos, após o médio neerlandês Yassin Oukili, oriundo do RKC Waalwijk, do mesmo país.



Formado nos franceses do Caen, clube no qual efetuou a formação, Kelian Nsola, de 23 anos, representou ainda os alemães do Hertha Berlim e os eslovacos do Zilina.



Com duas contratações oficializadas, os ‘gansos’ já viram partir, por outro lado, os defesas Leonardo Lelo (Sporting de Braga) e Tiago Dias (Lusitânia de Lourosa) e os avançados Henrique Pereira (Santa Clara) e Cauê dos Santos (Lommel, Bélgica).



O Casa Pia, que concluiu a última edição da I Liga no nono posto, com 45 pontos, inicia a campanha de 2025/26 com uma receção ao bicampeão nacional Sporting.