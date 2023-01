Kento Misao chega para ajudar o Santa Clara a recuperar

Durante a apresentação, que decorreu no estádio de São Miguel em Ponta Delgada, Kento Misao revelou que a passagem de Morita (atual atleta do Sporting) pelo Santa Clara (em 2020/21 e 2021/22) ajudou-o na decisão de trocar os japoneses do Kashima Antlers pela formação portuguesa.



“O Morita jogou muito bem aqui neste clube e também elevou a equipa a um patamar superior na liga, mas, agora, a equipa está a sofrer na tabela classificativa. Tive uma oferta e pensei que podia ajudar a equipa a subir na classificação e a fazer boas exibições”, afirmou aos jornalistas.



O médio japonês revelou ter conversado com Morita e com o novo companheiro de equipa Tagawa sobre a ilha, o Santa Clara e a liga portuguesa.



“A intensidade da liga é muito alta quando comparamos com a liga japonesa. Os jogadores aqui jogam diretamente para o golo”, realçou.



Kento Misao disse ser um médio com “vocação defensiva”, mas prometeu “melhorar as capacidades ofensivas” e expressou a sua “felicidade” por cumprir o “sonho de jogar na Europa”.



“Eu quero jogar na seleção nacional do Japão, mas, antes disso, quero jogar bem no clube e ganhar jogos aqui. Quero ganhar a confiança dos meus colegas e do treinador. Tenho de dar tudo todos os dias e em todos os treinos”, destacou.



Em 12 de dezembro, foi anunciado que o médio Kento Misao, internacional pelo Japão e que alinhava no Kashima Antlers, assinou até junho de 2024 pelo Santa Clara.



O médio defensivo, que conta com seis internacionalizações pela seleção japonesa, alinhava no Kashima Antlers, no qual realizou 243 jogos e ganhou uma Taça do Japão e uma Liga dos Campeões Asiática (2018).



O novo jogador do Santa Clara estava desde 2016 no Kashima Antlers. Antes, o atleta representou o Tokyo Verdi.



O Santa Clara é o atual 15.º classificado da I Liga e joga na próxima quinta-feira com o Sporting de Braga em Ponta Delgada a contar para a 15.ª jornada.