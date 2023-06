Kökçü supera Darwin e torna-se a contratação mais cara de sempre em Portugal

Três anos depois, as ‘águias’ voltam a impor novo recorde numa transferência, superando os valores pagos pelo avançado uruguaio Darwin Núñez em 2020, quando o resgataram aos espanhóis do Almería por 24 ME.



O atual jogador do Liverpool era, até hoje, o futebolista mais caro contratado por uma equipa lusa, acabando agora por ser destronado do topo pelo médio internacional turco, de 22 anos, o primeiro reforço assegurado pelo Benfica para a temporada 2023/24.



No terceiro lugar do ranking surge o mexicano Raúl Jiménez, agora no Wolverhampton, por quem os ‘encarnados’ pagaram, numa primeira fase, 9,8 ME em 2015/16, antes de adquirirem o restante do passe por 12 ME na época seguinte, consumando um negócio total de 21,8 ME.



Na lista dos mais caros, praticamente dominada pelo Benfica, aparecem mais seis jogadores que chegaram à marca dos 20 ME, o último dos quais o central David Carmo, que o FC Porto contratou no início da última época ao Sporting de Braga e que é o único futebolista português a surgir neste top 10.



Os ‘dragões’ despenderam a mesma verba noutros dois jogadores, mais concretamente os médios Imbula e Óliver Torres. O congolês teve pouco sucesso em 2015/16 no FC Porto, acabando por ser vendido para o Stoke City a meio dessa temporada, e dois anos depois, em 2017/18, os ‘azuis e brancos’ abriram novamente os ‘cofres’ para contratar o espanhol, que já tinha passado duas épocas no clube por empréstimo do Atlético Madrid.



No Benfica, a cifra dos 20 ME também foi ‘carimbada’ na contratação de Raúl de Tomás, que chegou no início de 2019/20, mas saiu a meio da época para o Espanyol, pelo mesmo preço, depois de não se conseguir impor no ataque do Benfica



No mesmo ‘mercado’, saiu o espanhol e entrou o médio alemão Julian Weigl, proveniente do Borussia Dortmund e que, entretanto, já rumou ao Borussia Mönchengladbach, seguindo-se, em 2020/21, o extremo internacional brasileiro Everton, contratado ao Grêmio, mas que dois anos volvidos deixou a Luz para ingressar no Flamengo.



O top 10 dos reforços mais caros em Portugal encerra com outro brasileiro e também para o Benfica, o médio ofensivo Pedrinho, contratado ao Corinthians por 18 ME em 2020/21. Atualmente, joga no Atlético Mineiro, depois de uma passagem pelo Shakhtar Donetsk, em que serviu de ‘moeda de troca’ com David Neres.



No que diz respeito à lista dos 10 jogadores mais caros contratados pelo Benfica, além dos sete referidos surgem ainda Roman Yaremchuk, Carlos Vinícius e Rafa.



O ucraniano chegou à Luz em 2021/22, proveniente do Genk, por 17 ME, mas já voltou à Bélgica, para representar o Club Brugge, enquanto avançado brasileiro, atualmente no Fulham, foi contratado em 2019/20, também por 17 ME, ao Nápoles, clube que detinha o passe, mas pelo qual nunca jogou.



Já o extremo Rafa foi resgatado ao Sporting de Braga por 16,4 ME, em 2016/17, e é mesmo o único jogador deste ranking – além, obviamente, do recém-chegado Kökçü – a manter-se no plantel das ‘águias’. Todos os outros já ‘voaram’ para outras paragens.