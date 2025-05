Lage defende que Schmidt terá uma quota-parte num possível título

"Terá uma quota-parte, claro que sim. No museu do Benfica, no troféu de 2018/19, estão lá as duas fotografias, a do Rui Vitória e a minha. Agora vamos trabalhar para estarem lá duas também", disse o técnico, na antevisão ao jogo com o Sporting, da 33.ª jornada da I Liga de futebol, que pode decidir o título de campeão.

Lage recusou avaliar a importância do jogo de sábado em relação ao seu futuro no clube, deixando essa análise para depois do dérbi.

"Tenho uma ideia muito clara do que quero para o futuro. O primeiro grande objetivo quando cá chegámos foi voltar a puxar os adeptos para junto da equipa e, depois, olhando para o calendário, queríamos estar nesta posição. Já tinha dito que o campeonato se ia decidir nas últimas jornadas", salientou.

Sobre o futuro de Di María, que termina contrato no final desta temporada, e o possível último jogo do extremo argentino no Estádio da Luz, Bruno Lage referiu que esse é um assunto para ser decidido entre o jogador, de 37 anos, e o presidente Rui Costa.

"Di María, não sei responder. Gosto de trabalhar com ele e isso, depois, será resolvido entre presidente e Di María", defendeu.

Questionado sobre a estratégia para tentar travar o avançado sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador do campeonato, com 38 golos apontados, o treinador disse que tem uma "ideia muita clara" da estratégia a utilizar no jogo de sábado, mas não abriu o jogo.

"Olhamos sempre para aquilo que as equipas vão fazendo nos últimos jogos. Temos o cuidado de analisar. É uma grande equipa, que já jogou com o Rui Borges em diversos sistemas. Temos sentido essa necessidade de poder encontrar sempre boas soluções. É sempre nisso que nos concentramos", apontou.

Por fim, Lage aproveitou para lamentar alguns incidentes protagonizados pelos adeptos dos dois clubes ao longo da semana.

"Há várias coisas a lamentar. Vejam a oportunidade que estamos a ter de promover o nosso futebol. Há quantos anos é que um jogo não era tão decisivo para encontrar um campeão. Mas ainda vou mais longe. Poderemos ajudar a ter uma comunicação mais positiva no futebol? Acho que é sobre isso que nós também podemos pensar", concluiu.

O Benfica recebe no sábado o Sporting, em partida da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, num jogo em que ambas as equipas dependem apenas de si mesmas para conquistarem o título.

O Sporting lidera o campeonato, com os mesmos 78 do Benfica, pois tem vantagem no confronto direto devido ao triunfo na primeira volta, por 1-0, e nova vitória dos `leões`, agora no reduto rival, garantir-lhe-á o bicampeonato já nesta ronda.

Já os `encarnados` necessitam de vencer os `leões` por dois ou mais golos de diferença para festejarem o título de imediato. Em caso de empate ou de um triunfo do Benfica por um golo de diferença, a decisão fica adiada para a última jornada.

O jogo entre o Benfica e o Sporting está marcado para sábado, pelas 18:00, no Estádio da Luz, numa partida que será arbitrada por João Pinheiro, da associação de Braga.