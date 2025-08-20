Lamine Beye assina pelo Famalicão por cinco temporadas

Formado no RS Yoff, Beye destacou-se na equipa principal ainda muito jovem e foi uma das revelações da Ligue 2 senegalesa em 2023/24, o que lhe valeu a transferência para o AJEL de Rufisque.



Na época seguinte, já na Ligue 1, confirmou a evolução, tendo sido considerado uma das surpresas da competição e distinguido como jogador do mês de março.



As exibições chamaram a atenção do selecionador nacional, que o convocou para a seleção sub-20 do Senegal, antes de dar o salto para o futebol europeu, através do Famalicão.



“Estou muito feliz por este novo passo na minha carreira. Assinar por um clube com prestígio e de reconhecido valor no futebol europeu é uma honra e um motivo de enorme satisfação”, afirmou o médio, em declarações aos meios do clube.



Lamine Beye revelou ainda ter falado com o compatriota Ibrahima Ba, jogador do Famalicão, que o incentivou a não desperdiçar a oportunidade.



Descrito como um médio de “forte envergadura física, com boa capacidade técnica e que gosta de ajudar a equipa a praticar bom futebol”, o jogador garantiu que vai “deixar tudo em campo para retribuir a confiança” que o emblema minhoto depositou nas suas qualidades.