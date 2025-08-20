Lamine Beye assina pelo Famalicão por cinco temporadas
O médio senegalês Lamine Beye, de 18 anos, é o novo reforço do Famalicão, tendo assinado contrato válido por cinco temporadas, após destacar-se no futebol do Senegal e conquistar recentemente a chamada à seleção sub-20.
Formado no RS Yoff, Beye destacou-se na equipa principal ainda muito jovem e foi uma das revelações da Ligue 2 senegalesa em 2023/24, o que lhe valeu a transferência para o AJEL de Rufisque.
Na época seguinte, já na Ligue 1, confirmou a evolução, tendo sido considerado uma das surpresas da competição e distinguido como jogador do mês de março.
As exibições chamaram a atenção do selecionador nacional, que o convocou para a seleção sub-20 do Senegal, antes de dar o salto para o futebol europeu, através do Famalicão.
“Estou muito feliz por este novo passo na minha carreira. Assinar por um clube com prestígio e de reconhecido valor no futebol europeu é uma honra e um motivo de enorme satisfação”, afirmou o médio, em declarações aos meios do clube.
Lamine Beye revelou ainda ter falado com o compatriota Ibrahima Ba, jogador do Famalicão, que o incentivou a não desperdiçar a oportunidade.
Descrito como um médio de “forte envergadura física, com boa capacidade técnica e que gosta de ajudar a equipa a praticar bom futebol”, o jogador garantiu que vai “deixar tudo em campo para retribuir a confiança” que o emblema minhoto depositou nas suas qualidades.
