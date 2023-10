Länk Vilaverdense abate Farense

Lénio inaugurou o marcador, aos 54 minutos, João Caiado, que o substituiu, fez o segundo, aos 87, e Bruno Silva fechou a contagem para o Vilaverdense, aos 90+1. O Farense marcou já nos descontos, com tentos de Talocha, aos 90+3, e Bruno Duarte, de grande penalidade, aos 90+8.



Quatro meses e 19 dias depois, o Vilaverdense voltou a jogar na Cruz do Reguengo e procurou recuperar a tendência vitoriosa da última época, face a um Farense demasiado macio nos minutos iniciais.



Em rigor, apesar da maior iniciativa dos locais, que estreavam o técnico Sérgio Machado, foi preciso esperar pelos 21 minutos para os adeptos vibrarem com uma jogada de perigo, mas Fati, incrivelmente, falhou a emenda na pequena área do Farense, após cruzamento de Rafael Viegas da direita.



Este lance funcionou como despertador para os algarvios, que, na resposta, viram o remate de Rui Costa (já na área) travado no limite por Batista, que ofereceu o corpo à bola. Os algarvios aproveitaram o embalo e pouco depois foi Zé Luís, uma das seis novidades no ‘onze’ escalado por José Mota, a desperdiçar uma boa situação, ao cabecear ao lado, na sequência de um canto.



O jogo só voltou a ganhar animação no segundo tempo e a partir do golo inaugural de Lénio, aos 54 minutos, com um remate feito a partir da quina da área do Farense. Os algarvios tentaram reagir, mas seriam os locais novamente a marcar, e por duas vezes, com tentos dos suplentes João Caiado e Bruno Silva, este último já nos descontos.



Num último esforço, o Farense ainda marcou por duas vezes, após várias ameaças, mas os golos de Talocha, o melhor da tarde, e Bruno Duarte foram insuficientes para forçar, pelo menos, o prolongamento.



Jogo no Campo da Cruz do Reguengo, em Vila Verde.



Länk Vilaverdense – Farense, 3-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Lénio, 54 minutos.



2-0, João Caiado, 87.



3-0, Bruno Silva, 90+1.



3-1, Talocha, 90+3.



3-2, Bruno Duarte, 90+8 (grande penalidade).







Equipas:



- Lank Vilaverdense: Rogério Santos, Rafael Viegas, Batista, Gustavo França, Maviram (Armando Lopes, 71), Momo Sacko, Lénio (João Caiado, 71), Yannick Semedo, André Soares, Ansu Fati (Bruno Silva, 79) e Gonçalo Teixeira (Ericson, 87).



(Suplentes: Ivo Gonçalves, Laércio, Bakary Konaté, Armando Lopes, Carlos Freitas, Ericson, João Caiado, Rohun e Bruno Silva).



Treinador: Sérgio Machado.



- Farense: Luiz Felipe, Pastor, Gonçalo Silva, Artur Jorge (André Seruca, 81), Talocha, Cláudio Falcão, Facundo Cáseres (Elves Baldé, 65), Fabrício Isidoro (Matheus Oliveira, 58), Cristian Ponde (Marco Matias, 58), Zé Luís e Rui Costa (Bruno Duarte, 81).



(Suplentes: Ricardo Velho, Fran Delgado, Igor Rossi, André Seruca, Vítor Gonçalves, Matheus Oliveira, Elves Baldé, Marco Matias e Bruno Duarte).



Treinador: José Mota.



Árbitro: José Bessa (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Batista (30), Zé Luís (31), Momo Sacko (73) e André Soares (74).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.