Länk Vilaverdense deixa Paços de Ferreira e recebe Tondela na Vila das Aves

O Länk Vilaverdense informou hoje que a parceria com o Paços de Ferreira terminou pelo que vai receber o Tondela, no domingo, da 10.ª jornada da II Liga de futebol, no estádio do Clube Desportivo das Aves.

A equipa minhota recebeu até agora os seus adversários no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, depois de ter sido impedida de jogar no Campo Cruz dos Reguengos, em Vila Verde, por não reunir os requisitos exigidos pela Liga de clubes para jogos deste escalão.



"A parceria até então mantida com o Paços de Ferreira, que nos cedeu as suas instalações nas primeiras jornadas do campeonato, chega agora ao seu termo. A direção lamenta eventuais transtornos causados a todos os intervenientes e compromete-se a agir prontamente para resolver quaisquer questões pendentes", lê-se num comunicado.



Os responsáveis informam ainda que o jogo de domingo (11:00), com o Tondela, será disputado no Estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.



O Länk Vilaverdense, que subiu pela primeira vez à II Liga esta época, ocupa a última posição do campeonato, com quatro pontos.