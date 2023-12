Länk Vilaverdense passa a jogar no Estádio Cidade de Coimbra

A equipa de Vila Verde subiu esta temporada ao segundo escalão do futebol nacional, mas o seu estádio, o Campo Cruz de Reguengo, pertença da autarquia local, não cumpria os requisitos exigidos pela Liga de clubes para a realização de jogos dos campeonatos profissionais.O estádio ainda não está a ser intervencionado, estando o clube em conversações com a Câmara Municipal de Vila Verde para a realização das obras, mas ainda não há uma data definida para arrancarem, disse à agência Lusa fonte oficial do clube.O Länk Vilaverdense começou a época a fazer os jogos caseiros no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, recinto onde disputou quatro encontros.Em meados de novembro, realizou um jogo no estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves, e no início de dezembro jogou como visitado no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.Já a partir de domingo (11h00), na 14.ª jornada, na receção ao Leixões, vai voltar a mudar, agora para Coimbra, em cujo estádio vai realizar o resto da temporada.Para a Taça de Portugal, prova organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, os minhotos receberam no seu estádio o Farense, da I Liga, que bateram por 3-2, na terceira eliminatória.O Länk Vilaverdense ocupa a última posição da II Liga, com sete pontos (duas vitórias e um empate).