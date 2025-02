Lanterna-vermelha Oliveirense surpreende e vence fora o Leixões

Zé Manuel, que seria expulso aos 73 minutos, fez o primeiro golo da equipa visitante, aos nove, Mário aumentou a contagem sobre o intervalo e, na segunda parte, aos 52, Rafael Martins reduziu, estabelecendo o resultado final.



O Leixões somou o sexto jogo consecutivo sem ganhar, permanecendo no 12.º lugar da tabela, com 25 pontos, e a equipa de Oliveira de Azeméis alcançou a sua segunda vitória em casa alheia e mantém-se na última posição, com 15.



Os leixonenses entraram bem, conquistaram um canto logo no primeiro minuto, pressionaram e André André podia ter marcado aos oito, depois de uma defesa para a frente de Ricardo Ribeiro, mas foi a Oliveirense que marcou aos 10, por Zé Manuel.



O golo surgiu de cruzamento largo da direita que encontrou Bruno Silva à vontade, tendo este cabeceado e acertado na barra, para Zé Manuel, sem oposição, fazer a recarga vitoriosa, isto perante a passividade da defesa do Leixões.



Os cantos sucediam-se para os locais e nenhum deles foi aproveitado, tendo sido a Oliveirense, muito eficaz, a chegar ao segundo golo, em mais um lance aéreo em que a defesa leixonense voltou a ser permissiva.



O árbitro João Gonçalves começou por anular esse golo, aos 45-1 minutos, mas voltou atrás com a sua decisão após consultar o vídeoárbitro.



A segunda parte mostrou um Leixões ofensivo e dominador e foi sem surpresa que a equipa orientada por José Mota reduziu, aos 52 minutos, depois de um livre de Simão na direita que Rafael Martins transformou em golo, desviando a bola de cabeça.



A Oliveirense quase marcou aos 56 minutos, Bica finalizou um ataque rápido do Leixões com um remate rasteiro que Ricardo Ribeiro defendeu para o lado e Rafael Martins esteve ainda mais perto do empate aos 59, com novo cabeceamento que o guardião adversário desviou para o seu lado esquerdo.



O Leixões perdeu fulgor e a Oliveirense aproveitou e voltou a sentir-se mais à vontade, mas, aos 73 minutos, ficou reduzida a 10 jogadores, porque Zé Manuel viu o cartão vermelho direto e isso tirou-lhe capacidade atacante.



A verdade, porém, é que o Leixões não foi capaz de tirar partido da superioridade numérica e de criar lances de golo, ante um opositor que soube defender-se.



Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Oliveirense, 1-2.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Zé Manuel, 09 minutos.



0-2, Mário, 45+1.



1-2, Rafael Martins, 52.



Equipas:



- Leixões: Dani Figueira, Jean Filipe, Hugo Basto, Rafael Vieira, Simão, André André (Bica, 46), André Simões (Fabrício Isidoro, 46), Fabinho (André Seruca, 75), Regis (Ricardo Valente, 60), Jaiminho (Henrique, 76) e Rafael Martins.



(Suplentes: Igor Stefanovic, Rafael Sousa, Paulo Alves, Fabrício Isidoro, Zag, Henrique, Bica, André Seruca e Ricardo Valente).



Treinador: José Mota.



- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Casimiro, Mário, Frederico Namora, Luís Bastos, Kohtaro (Sabino, 76), Filipe Alves, Jevsenak (Simão Martins, 76), Zé Manuel, João Silva (Mesaque Djú, 84) e Bruno Silva (André Rodrigues, 62).



(Suplentes: Rui Dabó, Mesaque Djú, Caballero, André Rodrigues, Tyler, Simão Martins, Klebinho, Joanderson e Sabino).



Treinador: António Campos.







Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Regis (27), Kohtaro (41), Zé Manuel (73), Ricardo Valente (74), Bica (78), Fabrício Isidoro (80) e André Seruca (90+5). Cartão vermelho direto para Zé Manuel (73).



Assistência: 1.045 espetadores.