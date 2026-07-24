Lateral Alfred Caicedo reforça Vizela por duas épocas

O internacional sub-20 pelo Equador chega proveniente dos belgas do Genk e assinou um contrato válido até ao final da temporada 2027/28, que inclui uma opção de prolongamento por mais.



“Estou muito feliz por estar aqui. Gostei muito do projeto que me foi apresentado e foi por isso que decidi vir”, afirmou Alfred Caicedo, em declarações divulgadas pelo Vizela.



O defesa equatoriano definiu-se como um jogador forte nos duelos individuais, com capacidade para participar no processo ofensivo e prometeu colocar a sua “garra” ao serviço da formação minhota.



“Sou muito forte no um para um e é difícil os adversários conseguirem ultrapassar-me. Gosto de apoiar o ataque e dou sempre tudo de mim”, acrescentou.



Formado no Aucas, Alfred Caicedo estreou-se pela equipa principal do clube equatoriano aos 16 anos, antes de se transferir, em 2022, para o Genk, depois de ter sido observado ao serviço da seleção do Equador num torneio disputado no Brasil.



Na última temporada, o lateral-direito esteve cedido pelo emblema belga ao Cádiz, tendo realizado 15 jogos pela equipa espanhola.



“Estou muito feliz pelo percurso que fiz até aqui e agora quero continuar a evoluir e ajudar o FC Vizela a alcançar os seus objetivos”, concluiu Alfred Caicedo.