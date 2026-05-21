Lateral bracarense Victor Gómez distinguido no onze do ano da Liga Europa

O lateral direito participou em 17 jogos na prova, quatro deles nas eliminatórias de qualificação, e contribuiu com quatro assistências e um golo, ajudando a equipa minhota a alcançar as meias-finais da Liga Europa pela segunda vez na sua história, em que foi eliminada pelos alemães do Friburgo.

Em 20 jogos na edição deste ano, num trajeto iniciado na segunda pré-eliminatória, os `arsenalistas` somaram 13 vitórias, além de quatro empates e três derrotas, sendo que terminaram a fase de liga na sexta posição.

O catalão culminou o bom desfecho de temporada com a inclusão nos 55 pré-convocados da seleção espanhola para o Mundial2026.

Na equipa do ano consta também o central brasileiro ex-Benfica Morato, do Nottingham Forest, que eliminou o FC Porto nos quartos de final (2-1 no agregado).

Um dia depois de os ingleses do Aston Villa se sagrarem campeões da competição pela primeira vez na história, ao derrotarem o Friburgo, por 3-0, na final, em Istambul, na Turquia, o grupo de observadores técnicos do organismo que tutela o futebol europeu anunciou os 11 jogadores que integram a equipa da competição.

Fazem parte da equipa do ano o guarda-redes Emiliano Martínez (Aston Villa), os defesas Victor Gómez (SC Braga), Matthias Ginter (Friburgo), Morato (Nottingham Forest) e Oscar Mingueza (Celta de Vigo), os médios Maximilian Eggestein (Friburgo), John McGinn (Aston Villa) e Morgan Rogers (Aston Villa), além dos avançados Antony (Betis), Igor Jesus (Nottingham Forest) e Emiliano Buendía (Aston Villa).

O inglês Morgan Rogers, de 23 anos, autor de três tentos na edição 2025/26, um dos quais na final de quarta-feira, e cinco assistências, foi coroado como o melhor jogador da prova.