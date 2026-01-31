Lateral direito Fernando Fonseca assina pelo Leixões

Internacional jovem por Portugal, com participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, o jogador foi formado no FC Porto, ao passar pelos vários escalões de formação até se estrear pela equipa principal em 2016/17.



Fernando Fonseca, de 28 anos, registou depois passagens por Estoril Praia, o Gil Vicente, Paços de Ferreira e AVS, tendo jogado com regularidade no principal escalão do futebol português.



Depois de ter levantado os 'transfer bans' da FIFA, que impediam os matosinhenses de inscrever reforços, o Leixões garantiu o segundo reforço do mercado de janeiro, após o defesa central Matheus Costa, já durante o dia de hoje.



Os 'bebés do mar' procuram, na segunda metade da temporada, reverter o atual cenário negativo de resultados, numa altura em que ocupam o 16.º posto da II Liga, com 22 pontos.