Futebol Nacional
Lateral direito Víctor Gómez prolonga contrato com Sporting de Braga até 2030
O defesa espanhol Víctor Gómez renovou contrato com o Sporting de Braga até 2030, informou hoje o clube minhoto da I Liga portuguesa de futebol.
O jogador de 26 anos, a cumprir a quinta temporada consecutiva nos bracarenses, prolonga o seu contrato até ao final da temporada 2029/30, “com a cláusula de rescisão a cifrar-se, agora, nos 40 milhões de euros”, detalhou o clube, considerando o lateral direito como uma “referência do balneário” e notando que passou a fazer parte do grupo de capitães da equipa esta época.
Com 188 jogos realizados pelo Sporting de Braga até ao momento (três golos), Víctor Gómez, internacional pelas seleções mais jovens de Espanha, integrou a pré-convocatória da seleção principal que venceu recentemente o Mundial2026, mas ficou fora dos eleitos para a fase final.
Com 188 jogos realizados pelo Sporting de Braga até ao momento (três golos), Víctor Gómez, internacional pelas seleções mais jovens de Espanha, integrou a pré-convocatória da seleção principal que venceu recentemente o Mundial2026, mas ficou fora dos eleitos para a fase final.