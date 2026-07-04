Lateral espanhol Toni Tamarit reforça defesa do Alverca

O jogador, de 20 anos, chega ao conjunto ribatejano a custo zero, tendo atuado no Mirandés, da II Liga espanhola, por empréstimo do Villarreal, na última temporada, em que realizou 32 jogos.



Natural de Valência, o jovem lateral - que se caracteriza pela versatilidade na ala direita, podendo jogar também como extremo - destacou-se muito cedo nas camadas jovens do Alboraya, ingressando depois no clube 'che', tendo atuado na formação B, em 2024/25, com cinco partidas disputadas.



Em declarações publicadas no site oficial do Alverca, Toni Tamarit mostrou-se feliz com a mudança para o Ribatejo: “Este é um passo importante na minha carreira. Vou dar o meu melhor todos os dias para ajudar a equipa a garantir os objetivos”.



Toni Tamarit é o quarto reforço para a equipa orientada por Sérgio Ferreira, depois das contratações do guarda-redes Noah Raveyre, do Pau FC, da Ligue 2 de França, do extremo camaronês Marco Essimi, proveniente do Dunkerque, também do segundo escalão gaulês, e do médio italo-brasileiro Lucca Giuntini, do Mirandela, do Campeonato de Portugal.



