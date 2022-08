Latyr Fall reforça Estrela da Amadora e eleva para 20 o número de reforços

O jogador, de 28 anos, chega aos 'tricolores' depois de duas temporadas ao serviço do Feirense, no qual alinhou em 58 encontros.



Antes disso, Latyr Fall, que chegou a Portugal em 2011/12, proveniente do Etoile Lusitana, do Senegal, esteve também duas épocas no Académico de Viseu e outras tantas no Vilaverdense, depois de ter representado o Desportivo de Chaves, o Juventude de Pedras Salgadas e o Mirandela.



A protagonizar uma autêntica revolução no plantel, o Estrela da Amadora soma agora a 20.ª contratação da temporada, depois de ter anunciado a contratação do internacional angolano Capita, na terça-feira.



Antes, chegaram os guarda-redes Bruno Brígido (ex-Feirense), António Filipe (ex-Nacional) e Guilherme Fernandes (ex-Amora) e os defesas Kialonda Gaspar (ex-Sagrada Esperança, Angola), Hervertton Santos (ex-Sporting B), Erivaldo Almeida (ex- Grêmio Novorizontino, Brasil), Amir Feratovic (ex-Roma, Itália) Lucas Rafael (ex-Boa Esporte, Brasil), Jean Felipe (ex-Sporting da Covilhã), Rui Correia (ex-Nacional), João Reis (ex-Varzim) e Shinga (ex-Juventude de Évora).



Os médios Sebastián Guzmán (ex-Once Caldas, Colômbia) e Mário Balbúrdia (ex-1º de Agosto, Angola) e os avançados Capita (ex-Lille, França), Gustavo Henrique (ex-Penafiel), Ronald (ex-Guarani, Brasil), Papalélé (ex-Montalegre), Yuri Jonathan (ex-Capivariano, Brasil) e Luan Capanni (ex-AC Milan, Itália) completam a lista de reforços.



Após três jornadas realizadas na II Liga, o Estrela da Amadora divide a quinta posição com Farense, Feirense e Tondela, com cinco pontos, fruto de uma vitória, diante do Benfica B (2-1) e dois empates.



Na próxima ronda, os ‘tricolores’ vão receber o FC Porto B, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, a sua casa emprestada.