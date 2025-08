Leandro Dias reforça defesa do Paços de Ferreira

Em comunicado partilhado nas redes sociais, pode ler-se que “o Paços de Ferreira fechou a contratação de Leandro Dias” e que “o jovem defesa-esquerdo assinou um contrato por dois anos com mais um de opção”.



Leandro Dias, de 22 anos, representava o Sporting de Braga desde 2022/23, alinhando nas equipas de sub-23 e B, e agora reforça os 'castores', por quem se estreou no último ensaio da equipa em Fafe, no último sábado, em jogo que terminou empatado (1-1).



“Acredito que vou crescer muito este ano como jogador. O Paços é um clube histórico, é o clube ideal para eu ajudar e para me valorizar. A II Liga é muito competitiva, mas espero ganhar minutos e aproveitar ao máximo cada um deles em campo”, disse Leandro Dias, citado pelo clube.



O agora defesa-esquerdo do Paços foi formado no Leixões e FC Porto e define-se como “um jogador raçudo e muito rápido, forte defensiva e ofensivamente”.



“Vou dar o máximo por este clube e espero que seja uma época incrível”, acrescentou.



Leandro Dias é o oitavo reforço assegurado pelo Paços de Ferreira até ao momento.