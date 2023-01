Leandro Sanca é reforço do Famalicão

O jogador, de 23 anos, chega a Portugal por empréstimo dos italianos do Spezia, da Serie A.Leandro Sanca concluiu o processo de formação no Sporting de Braga, clube pelo qual cumpriu a estreia na I Liga, tendo vestido, depois, as camisolas de Académica Coimbra e Casa Pia.”, afirmou o jogador ao sítio dos minhotos na Internet.Leandro Sanca junta-se a Alex Dobre, o outro reforço que o Famalicão contratou neste mercado de inverno.Os famalicenses, que visitam o campeão FC Porto, no domingo, ocupam o 13.º lugar na I Liga portuguesa de futebol, com 17 pontos, após 15 jornadas.