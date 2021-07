Leandro Tipote renova contrato com o Estrela da Amadora

Tipote, de 22 anos, formou-se no Sporting e chegou ao conjunto tricolor a meio da última temporada, oriundo da equipa de sub-23 do Leixões, apontando dois golos em 19 partidas pelos amadorenses.



Na temporada 2019/20, o extremo somou uma passagem pelos sub-23 do Cova da Piedade, no qual foi pouco utilizado, com apenas dois jogos feitos nessa época.



A formação da zona de Lisboa também assegurou a continuidade dos defesas Sérgio Conceição, Zé Pedro, André Duarte e Edu Duarte e dos médios Miranda, Latón, Xavi Fernandes, Horácio Jau e Chapi Romano, assim como do treinador Rui Santos.



No capítulo das contratações, o Estrela da Amadora já anunciou os guarda-redes Nuno Hidalgo (ex-União de Santarém), Vítor São Bento (ex-Xanthi, da Grécia) e Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões), os defesas Tiago Melo (ex-Anadia), Matheus Dantas (ex-Casa Pia), Mamadou Traoré (ex-Torreense) e Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom, da Polónia), os médios Aloísio Souza (ex-Amora), Reko Silva (emprestado pelo Portimonense) e Diogo Pinto (ex-Ascoli, de Itália) e os avançados Miguel Rosa (ex-Cova da Piedade), Fabrício Simões (ex-Feirense) e Paulinho (ex-Fafe).



Já Filipe Leão, guarda-redes titular na última temporada, terminou a carreira, aos 37 anos, e passou a ser o "team manager" da equipa, que garantiu o retorno do clube da Reboleira aos campeonatos profissionais, 11 anos depois da descida administrativa.