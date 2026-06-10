Futebol Nacional
Leça bate Vitória Sernache nos penáltis e conquista Campeonato de Portugal
O Leça conquistou hoje o Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol português, ao vencer o Vitória Sernache nas grandes penalidades (5-4), após igualdade 1-1 no tempo regulamentar e prolongamento, no Estádio Nacional.
Um golo de David Nzanza, aos 45+4 minutos, para o Leça, e um de Ekanga Ondoa, aos 70, para o Sernache, ‘empurraram’ a decisão para as grandes penalidades, nas quais Martim Fortes marcou o penálti que ditou o 5-4, enquanto Henrique Cavalcante falhou para o Sernache e 'deu' o título aos leceiros.
A primeira parte refletiu o desempenho das duas equipas na prova: o Leça, melhor ataque com 62 golos, procurou assumir as ‘rédeas’ do jogo, perante um Vitória Sernache mais expectante, assumindo o seu estatuto de defesa menos batida, com apenas 15 sofridos.
Após vários avisos da formação de Matosinhos, o golo acabou por surgir apenas aos 45+4 minutos, numa jogada em que Bernardo Mesquita se desmarcou e, mesmo carregado em falta dentro da área por Juan Muriel, conseguiu tocar para David Nzanza, que, com a baliza ‘deserta’, adiantou a sua equipa.
O Vitória reagiu e acabou por empatar aos 70 minutos, na primeira oportunidade que dispôs, num excelente cruzamento da direita, que Henrique Cavalcante, ao segundo poste, desviou para o primeiro, onde apareceu o recém-entrado Ekanga Ondoa a encostar para o 1-1, ‘condenando’ a final ao tempo extra.
No prolongamento o medo de perder esteve mais presente do que a vontade de ganhar e, apesar de um ligeiro ascendente do Leça, o empate não se desfez.
Após vários avisos da formação de Matosinhos, o golo acabou por surgir apenas aos 45+4 minutos, numa jogada em que Bernardo Mesquita se desmarcou e, mesmo carregado em falta dentro da área por Juan Muriel, conseguiu tocar para David Nzanza, que, com a baliza ‘deserta’, adiantou a sua equipa.
O Vitória reagiu e acabou por empatar aos 70 minutos, na primeira oportunidade que dispôs, num excelente cruzamento da direita, que Henrique Cavalcante, ao segundo poste, desviou para o primeiro, onde apareceu o recém-entrado Ekanga Ondoa a encostar para o 1-1, ‘condenando’ a final ao tempo extra.
No prolongamento o medo de perder esteve mais presente do que a vontade de ganhar e, apesar de um ligeiro ascendente do Leça, o empate não se desfez.
Além de Leça e Vitória Sernache, sobem à Liga 3 (terceiro escalão), Louletano e Vianense.
Jogo disputado no Estádio Nacional, em Oeiras.
Leça – Vitória Sernache, 1-1 (1-1ap, 5-4gp)
Ao intervalo: 1-0.
No final do tempo regulamentar: 1-1.
No final da primeira parte do prolongamento: 1-1.
Marcadores:
1-0, David Nzanza, 45+4 minutos.
1-1, Ekanga Ondoa, 70 minutos.
Marcadores nas grandes penalidades:
1-0, Fábio Baldé.
1-1, Bruno Paula.
2-1, Nuno Pereira,
2-2, João Pistelli.
3-2, Carlos Avelino.
3-2, Roberto Embaló (defesa do guarda-redes).
4-2, Diogo Ribeiro.
4-3, André Guedes.
4-3, Zé Domingos (defesa do guarda-redes).
4-4, Ekanga Ondoa.
5-4, Martim Fortes.
5-4, Henrique Cavalcante (defesa do guarda-redes).
Equipas:
- Leça: Miguel Paiva, Diogo Ribeiro, Fábio Baldé, Diogo Nunes (Richard Santos, 77), André Coutinho, Carlos Avelino, Bernardo (Mica, 36), Nuno Pereira, Nicolas Reis (Zé Domingos, 88), David Nzanza (Martim Fortes, 88) e Bernardo Mesquita (Noah Santos, 77).
(Suplentes: Vítor São Bento, Noah Santos, Fábio Fortes, Mica, Paulinho, Richard Santos, Tiago Otávio, Zé Domingos e Martim Fortes).
Treinador: Mika.
- Vitória Sernache: João Lucas, Juan Muriel (Samir Banjai, 77), Kevin Ibouka (Ekanga Ondoa, 61), Miguel Rosário, André Guedes, Edgar Moura (Leonardo Neves, 91), Diego Tavares (João Pistelli, 105+1), Roberto Embaló, Mauro Santos (Bruno Paula, 91), André Dias e Henrique Cavalvante.
(Suplentes: Artur Barros, Leonardo Neves, Samir Banjai, Rivaldo Lopes, Bruno Paula, Williams Júnior, Átila Fontinha, Ekanga Ondoa e João Pistelli).
Treinador: Natan Costa.
Árbitro: João Matos (AF Viana do Castelo).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Edgar Moura (47), Miguel Rosário (58), Henrique Cavalcante (66), Bruno Paula (99), Roberto Embaló (102), Mica (107), Zé Domingos (115) e Carlos Avelino (117).
Assistência: Cerca de 5.000 espetadores.
Jogo disputado no Estádio Nacional, em Oeiras.
Leça – Vitória Sernache, 1-1 (1-1ap, 5-4gp)
Ao intervalo: 1-0.
No final do tempo regulamentar: 1-1.
No final da primeira parte do prolongamento: 1-1.
Marcadores:
1-0, David Nzanza, 45+4 minutos.
1-1, Ekanga Ondoa, 70 minutos.
Marcadores nas grandes penalidades:
1-0, Fábio Baldé.
1-1, Bruno Paula.
2-1, Nuno Pereira,
2-2, João Pistelli.
3-2, Carlos Avelino.
3-2, Roberto Embaló (defesa do guarda-redes).
4-2, Diogo Ribeiro.
4-3, André Guedes.
4-3, Zé Domingos (defesa do guarda-redes).
4-4, Ekanga Ondoa.
5-4, Martim Fortes.
5-4, Henrique Cavalcante (defesa do guarda-redes).
Equipas:
- Leça: Miguel Paiva, Diogo Ribeiro, Fábio Baldé, Diogo Nunes (Richard Santos, 77), André Coutinho, Carlos Avelino, Bernardo (Mica, 36), Nuno Pereira, Nicolas Reis (Zé Domingos, 88), David Nzanza (Martim Fortes, 88) e Bernardo Mesquita (Noah Santos, 77).
(Suplentes: Vítor São Bento, Noah Santos, Fábio Fortes, Mica, Paulinho, Richard Santos, Tiago Otávio, Zé Domingos e Martim Fortes).
Treinador: Mika.
- Vitória Sernache: João Lucas, Juan Muriel (Samir Banjai, 77), Kevin Ibouka (Ekanga Ondoa, 61), Miguel Rosário, André Guedes, Edgar Moura (Leonardo Neves, 91), Diego Tavares (João Pistelli, 105+1), Roberto Embaló, Mauro Santos (Bruno Paula, 91), André Dias e Henrique Cavalvante.
(Suplentes: Artur Barros, Leonardo Neves, Samir Banjai, Rivaldo Lopes, Bruno Paula, Williams Júnior, Átila Fontinha, Ekanga Ondoa e João Pistelli).
Treinador: Natan Costa.
Árbitro: João Matos (AF Viana do Castelo).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Edgar Moura (47), Miguel Rosário (58), Henrique Cavalcante (66), Bruno Paula (99), Roberto Embaló (102), Mica (107), Zé Domingos (115) e Carlos Avelino (117).
Assistência: Cerca de 5.000 espetadores.