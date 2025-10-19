Leixões apura-se no prolongamento

Os amarantinos, da Liga 3, ainda fizeram sonhar o público da casa, inaugurando o marcador por Obama Ribeiro, aos 57 minutos, mas os leixonenses, da II Liga, deram a volta com os tentos de Ricardo Valente (62) e Paulité (109).



O arranque do desafio foi pautado por uma postura mais pressionante dos visitantes, mas com boa réplica da formação duriense, que foi respondendo em contra-ataque.



Ainda assim, as mais esclarecidas jogadas só surgiram depois dos 20 minutos, com Paulinho Mota, aos 23, a rematar para defesa do guarda-redes amarantino, e Saint-Louis, para os locais, a tentar surpreender, de ângulo difícil, o leixonense Stefanovic.



A partir de então, o desafio entrou numa toada mais quezilenta, com as duas equipas a tentarem impor-se, mas sem efeitos práticos, fazendo o ‘nulo’ arrastar-se até ao intervalo.



No regresso para o segundo tempo, o Leixões entrou com mais garra, chegou a ameaçar o golo em remates de Serif e Salvador Agra, mas o primeiro momento de eficácia foi do Amarante.



Num contra-ataque desenhado por Saint-Louis, culminado com um remate contra um adversário, Obama Ribeiro, que tinha entrado ainda na primeira parte a render o lesionado Lawrence, aproveitou o ressalto e empurrou para o 1-0, aos 57 minutos.



Apesar de surpreendidos, os matosinhenses foram logo em busca do empate, e, cinco minutos depois, chegaram ao 1-1, num desvio de Ricardo Valente, na sequência de um canto.



A formação da II Liga manteve a pressão e até teve várias oportunidades para ir para a frente do marcador, mas pecou na finalização, fazendo o empate prevalecer e forçar o prolongamento.



No tempo extra, a toada foi mais dividida, e só na segunda metade os leixonenses conseguiram fazer a diferença, numa jogada de contra-ataque, desenhada por dois trunfos vindos do banco, com José Bica a romper a defesa contrária e Paulité, na insistência, a atirar para o 2-1, aos 109 minutos.



Já perto do fim, aos 119 minutos, os visitantes ainda ficaram reduzidos a 10 unidades, com a expulsão de Paulité, por acumulação de amarelos, mas seguraram, com crença, a magra vantagem.



Jogo no Estádio Municipal de Amarante.



Amarante – Leixões, 1-2 após prolongamento.



Ao intervalo: 0-0.



No final do tempo regulamentar: 1-1.



No final da primeira parte do prolongamento: 1-1.



Marcadores:



1-0, Obama Ribeiro, 57 minutos.



1-1, Ricardo Valente, 62.



1-2, Paulité, 109.



Equipas:



- Amarante: Martim Duarte, Feliciano Mendes, Diogo Vila, João Filipe (Tiago Ventura, 111), Rui Pedro, Fernando Almeida, Marcelo Cunha (Tiago Antunes, 82), Lawrence Adeniyi (Obama Ribeiro, 09), Jordan Saint-Louis (Hélder Pedro, 82), Roger Almeida (Arome Idache, 66) e Daniel Rodrigues (Harruna Iddriss, 66).



(Suplentes: Rafael Flores, Obama Ribeiro, Harruna Iddriss, Hélder Pedro, Samnuel Vivas, Tiago Antunes, Tiago Ventura, Edu e Arome Idache).



Treinador: Alex Costa.



- Leixões: Stefanovic, Paulinho Mota, Lourenço Henriques, Rafael Santos (Naldo, 74), Serif Nhaga, Paulo Alves (José Bica, 64), João Assunção (Kanuric, 64), Cláudio Araújo (Zag, 91), Salvador Agra (José Bica), Ricardo Valente e Werton (Bryan Rochéz, 102).



(Suplentes: Miguel Morro, Naldo, José Bica, Paulité, Zag, Simãozinho, Kanuric, Bryan Rochéz e Amadu Baldé).



Treinador: João Nuno Fonseca.



Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Feliciano Mendes (19), João Filipe (26), Paulo Alves (34). Salvador Agra (36), Roger Almeida (41), João Assunção (45), Fernando Almeida (47), Werton (50), Daniel Rodrigues (61), Paulité (97 e 119), Hélder Pedro (100) e Zag (107). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Paulité (119).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.