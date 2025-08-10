Leixões bate Felgueiras
O Leixões recebeu e venceu o Felgueiras, por 3-0, numa partida que os matosinhenses dominaram do princípio ao fim e que marcou o arranque das duas equipas na edição 2025/26 da II Liga.
Na estreia oficial de João Nuno Fonseca ao comando técnico, os 'bebés do mar' entraram melhor no encontro e começaram a sentenciar a vitória na primeira parte, com golos de Ricardo Valente, aos 29 minutos, e Paulité, aos 44, fechando o marcador através do reforço Benjamin Kanuric, já aos 88.
Logo ao terceiro minuto, o Leixões teve uma oportunidade flagrante para marcar, com Paulité a rematar em zona muito promissora, no 'coração' da área felgueirense.
O Felgueiras até assumia um maior volume de posse de bola, mas as aproximações à baliza contrária pertenciam quase sempre ao conjunto da casa.
Perto da meia hora de jogo, o Leixões passou para a frente do marcador, a partir de um remate de Salvador Agra, com o guarda-redes Didi a largar a bola para a frente na intervenção e a permitir a Ricardo Valente marcar na 'recarga'.
Ainda no primeiro tempo, aos 44 minutos, Paulité ampliou o marcador a dois toques - o primeiro em jeito de antecipação aos centrais contrários e o segundo para 'picar' a bola por cima do guardião visitante, que não ficou isento de culpas pela demora a sair-se dos postes.
O terceiro e último golo surgiu aos 88 minutos, com Benjamin Kanuric, que havia entrado cinco minutos antes e ingressou recentemente no Leixões, a fazer desde já o gosto ao pé, depois de Moshood ter-se isolado e rematado contra o corpo do guarda-redes, o que permitiu ao austríaco ficar com a baliza à sua mercê na emenda para o 3-0 final.
Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.
Leixões – Felgueiras, 3-0.
Ao intervalo: 2-0.
Marcadores:
1-0, Ricardo Valente, 29 minutos.
2-0, Paulité, 44.
3-0, Benjamin Kanuric, 88.
Equipas:
- Leixões: Miguel Morro, Paulinho, Lourenço Henriques, Rafael Santos, Simãozinho, Ângelo Neto, Salvador Agra (Rafael Martins, 83), Paulité (Evrard Zag, 68), Cláudio Araújo (Benjamin Kanuric, 83), Werton (Morufdeen Moshood, 75) e Ricardo Valente (Serif Nhaga, 74).
(Suplentes: Igor Stefanovic, Leo Díaz, Serif Nhaga, João Assunção, Benjamin Kanuric, Paulinho, Evrard Zag, Morufdeen Moshood e Rafael Martins).
Treinador: João Nuno Fonseca.
- Felgueiras: Didi, António Eirô (Jean Felipe, 61), João Pinto (Berna Conceição, 65), Afonso Silva, Pedro Rosas, Henrique Martins, Vasco Moreira, Gabi Pereira (Michel Costa, 61), Léo Teixeira, Lucas Duarte e Feliz Vaz (Mario Rivas, 61).
(Suplentes: Cristiano Figueiredo, Nikola Bursac, Jean Felipe, Landinho, Berna Conceição, Michel Costa, Pedro Ribeiro, Mario Rivas e Eric Ayiah).
Treinador: Agostinho Bento.
Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Léo Teixeira (26) e Paulinho (66).
Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.
