Leixões bate São João de Ver e segue em frente na Taça de Portugal

O golo do extremo georgiano Avto, aproveitando um erro da defensiva adversária, aos 66 minutos, sentenciou uma partida pobre em oportunidades de golo, apesar do claro favoritismo dos leixonenses.



Numa eliminatória marcada pelo ritmo baixo imposto pelas equipas, condicionada pelos desenhos táticos das formações, que privilegiaram a utilização de três centrais, o São João de Ver contrariou a tendência dos matosinhenses em assumir o jogo, conseguindo ter bola frente ao adversário de dois escalões acima.



Aos 34 minutos, Moisés Conceição criou a primeira oportunidade digna de registo, após uma recuperação em zona adiantada de Renato Luís, que depois assistiu o extremo para um remate fraco, que deveria ter sido melhor face à posição privilegiada em que se encontrava.



Já no segundo tempo, os orientados de Pedro Ribeiro entraram com outra intensidade na circulação de bola, face às alterações feitas pelo técnico ao intervalo, mas com dificuldades em serem consequentes no ataque, à exceção de um remate perigoso de Paulité, aos 50 minutos.



Com 66 minutos jogados, surgiu o golo, quando o emblema do Campeonato de Portugal tentou sair a jogar de forma curta e o central Edgar Almeida fez um mau passe dentro da própria área, com Avto a intercetar e a dar prontamente vantagem à sua equipa.



No último minuto da compensação, o São João de Ver poderia ter empatado, num grande remate acrobático de André Claro, mas o guardião Ricardo Ribeiro assegurou a passagem do Leixões para a próxima ronda da ‘prova-raínha’.



Jogo no Estádio SC São João de Ver, em Santa Maria da Feira.



São João de Ver – Leixões, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Avto, 66 minutos.



Equipas:



- São João de Ver: Mário Évora, Pedro Nuno, Edgar Almeida, Rafael Tavares (Tomazi, 85), Daniel Rodriguez, Pedro Martins (Isaac Cissé, 85), Diogo Barbosa (Paulinho, 71), Daniel, Zezinho (Ruca, 82), Miguel Lima (Daniel Rodrigues, 71) e André Claro.



(Suplentes: Rafael Mello, Tomazi, Ruca, Carlitos, Daniel Rodrigues, Luís Rodrigues, Isaac Cissé, Jesse e Paulinho).



Treinador: Pedro Machado.



- Leixões: Ricardo Ribeiro, Danrlei Santos, Léo Bolgado, Ricardo Teixeira (João Amorim, 46), Paulité, André Simões, Evrard Zag (Fabinho, 46), Henrique Gelain, Renato Luís, Avto (Agostinho, 90+3) e Moisés Conceição (Adriano Amorim, 62).



(Suplentes: Ricardo Moura, Bright, Rafael Silva, Rafael Vieira, João Amorim, Wakaso, Fabinho, Adriano Amorim e Agostinho).



Treinador: Pedro Ribeiro.







Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Evrard Zag (12), Diogo Barbosa (43) e Henrique Gelain (74) e Paulité (90+2).



Assistência: cerca de 500 espectadores.