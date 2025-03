Leixões derrota FC Porto B e regressa aos triunfos após dez jogos sem vencer

O golo que deu os três pontos aos leixonenses aconteceu aos 16 minutos e foi apontado por Ricardo Valente, que finalizou à boca da baliza um ataque rápido pela meia esquerda e uma assistência de Fabinho.



O Leixões surpreendeu desde cedo os portistas com um futebol pragmático, agressivo e rápido e o golo foi o corolário dessa atitude.



O FC Porto B aproximou-se pela primeira vez com perigo da baliza de Dani Figueira aos 21 minutos, num lance que Castro concluiu e que saiu perto do poste direito da baliza do guardião leixonense.



O Leixões quase ampliou a sua vantagem depois de um cruzamento de Fabinho da esquerda, a que Bica deu seguimento com um cabeceamento que fez a bola embater na barra da baliza de Samuel Portugal.



O FC Porto B continuou a ter problemas para ligar o seu jogo na segunda parte e a ser incapaz de alcançar a baliza adversária devido ao seu fuitebol mastigado, ao passo que o Leixões manteve-se bem organizado e coeso a meio-campo.



Os visitantes podiam ter feito o seguindo golo aos 59 minutos, num lance em que Bica começou por perder o duelo direito com o Samuel Portugal e depois, tendo ficado com a bola, atirou para fora não havia ninguém na baliza portista.



Só na parte final é que o FC Porto B conseguiu jogar mais perto da baliza contrária, porque o Leixões recuou e procurou então defender a sua vantagem.



Melnichenka assustou Dani Figueira com um remate forte da direita aos 83 minutos e Dani Figueira segurou os três pontos aos 90+2 com uma enorme defesa, enviando para canto um cabeceamento de Tiago Andrade que parecia destinado a dar golo.







Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B – Leixões, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Ricardo Valente, 16 minutos



Equipas:



- FC Porto B: Samuel Portugal, João Moreira (Dinis Rodrigues, 69), Gil Martins (João Teixeira, 69), Gabriel Brás (António Ribeiro, 75), Felipe Silva, Martim Cunha, André Castro (André Oliveira, 65), Domingos Andrade, Rui Monteiro (Tiago Andrade, 56), Melnichenka e Leonardo Vonic.



(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, António Ribeiro, Tiago Andrade, Rodrigo Fernandes, André Oliveira, Dinis Rodrigues, Kaio Domingos, João Teixeira e Anhá Candé).



Treinador: João Brandão.



- Leixões: Dani Figueira, João Amorim, Hugo Basto, Rafael Vieira (Thiago Balieiro, 89), Simãozinho, Fabinho, Fabrício Isidoro (André Simões, 76), Werton (Regis, 76), Seruca, Bica (Henrique, 89) e Ricardo Valente (Rafael Martins, 81).



(Suplentes: Igor Stefanovic, Thiago Balieiro, Rafael Martins, Paulité, Jean Filipe, Zag, André Simões, Henrique e Regis).



Treinador adjunto: Paulo Sousa.



Árbitro: Bruno Vieira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Castro (38), João Amorim (63), Dani Figueira (78), Regis (90+2) e Simãozinho (90+7).



Assistência: 679 espetadores.